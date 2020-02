Ein paar aufmunternde Rückenklopfer gab Jürgen Klinsmann seinem neuen Stürmer noch mit, dazu ein Lächeln, das man dem Trainer von Hertha BSC fast schon hoch anrechnen muss. Wer nach 62 Minuten Ereignislosigkeit noch Freude verströmen kann, besitzt besondere Fähigkeiten. Er solle das Spiel genießen, sagte Klinsmann zu Krzysztof Piatek bei dessen Einwechselung und wenn es positive Emotionen gegeben hatte an diesem Abend, dann definitiv in diesem Moment: Die Hertha-Fans begrüßten den frischen Winter-Einkauf mit dem lautesten Jubel der Partie.

Man muss das Publikum in Berlin gerade bei Laune halten, der Fußball unter Klinsmann lässt die Leute nicht gerade voller Leidenschaft ins Stadion stürmen. Das 0:0 gegen Schalke 04 war so erlebnisarm wie der Spielstand suggeriert, doch die Vereinsverantwortlichen berichteten auf beiden Seiten von Zufriedenheit. Die Schalker, weil man nach dem 0:5 gegen Bayern "eine Reaktion" gezeigt habe; die Berliner, "weil uns jeder Punkt von unten wegbringt", wie Klinsmann betonte. Bei seinem Diätfußball, einer abgespeckten Version mit voller Konzentration aufs Verteidigen, wirkt Piatek gerade wie das lang ersehnte Stück Schokolade in ausgehungerten Zeiten: als Stimmungsaufheller. Satt wird davon allerdings niemand.

Eingespielt konnte Piatek freilich noch gar nicht sein: Erst am Donnerstag war er zum Medizincheck nach Berlin gekommen; er ist der einzige der teuren Hertha-Transfers, der überhaupt schon einsatzbereit war. Seine Einwechselung am Freitag kam für den 23-Millionen-Euro-Spieler selber überraschend, "aber ich habe dem Trainer gesagt, dass ich wirklich bereit bin". Der 24-Jährige hatte dann ein paar gute Momente, strahlte mit einem Kopfball nach einer Ecke in der 73. Minute die bis dahin größte Torgefahr der Berliner aus; der Ball sprang nur knapp am linken Toreck vorbei. "Er ist ein guter Spieler und wird uns noch helfen", befand Kapitän Per Skjelbred.

Allerdings blieb offen, wie man den Mittelstürmer in Berlin tatsächlich in dieser Rückrunde in Szene setzen will: Gab es Umschaltmomente an diesem Abend, waren sie eher Zufallsprodukte, die aus Schalker Fehler resultierten. Überhaupt zeigte Hertha bis auf ein bisschen Flügelspiel auf der linken Seite in der ersten Halbzeit wenig Interesse an eigenen Toraktionen, da halfen auch Skjelbreds eifrige Sprints wenig.