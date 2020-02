Am Montag wurde der Spanier Dani Olmo als Zugang von RB Leipzig vorgestellt, und der Manager des Tabellenführers der Bundesliga, Markus Krösche, ließ dabei eine Bemerkung fallen, die ein wenig kryptisch wirkte. "Als wir auf der Zielgeraden waren, gab es noch turbulente Aktionen", sagte Krösche. Turbulente Aktionen? Es gibt Menschen in Leipzig, die mit dieser Andeutung folgende Geschichte in Verbindung bringen: Olmo, 21, sei von Leipzig längst auf Herz und Nieren geprüft worden, sprich: er habe den obligatorischen Medizintest und damit den letzten Schritt vor der Unterzeichnung des Vertrags geleistet - als sich der FC Bayern bei den Beratern des Spaniers meldete.

Olmo solle auf gar keinen Fall in Leipzig unterschreiben, sollen die Bayern gesagt haben. Man werde einen Flieger nach Leipzig schicken und entscheidende Passagen des eigenen Vertragsentwurfs freilassen: Gehalt, Provisionen für Berater - all das könne die Partie Olmo selbst ausfüllen, nach Gusto, sozusagen. Es klingt tatsächlich nach einer Aktion, wie sie turbulenter nicht sein könnte. Der FC Bayern allerdings bestreitet, zu diesem Zeitpunkt an Olmo interessiert gewesen zu sein. Und doch stehen diese Andeutungen rund um die möglichen Turbulenzen, von denen Krösche gesprochen hat, für vieles. Dafür, dass diesem Olmo ein vorzüglicher Ruf vorauseilt; dass der FC Bayern - sofern er über Olmo nachgedacht haben sollte - ein Auge für Talente hat; dass sich RB Leipzig aber ebenfalls einen Ruf erworben hat; und vor allem, dass es etwas gibt, worauf Verlass ist: Olmos Wort. "Ich hatte mich bereits entschieden, mich verpflichtet. Und ich bin mir sicher: Leipzig ist für mich die beste Option", sagte Olmo am Montag.

Mit 16 Jahren verlässt er den FC Barcelona

Als Krösche von Olmos "ungewöhnlichem Karriereweg" sprach, wirkte es so, als habe der Spanier dem RB-Manager großen Respekt abverlangt. Und dieser Weg war auch wirklich ungewöhnlich - und mutig. Und er scheint Olmo dem Ziel näherzubringen, sein nicht zu verleugnendes Talent zur Geltung zu bringen.

Olmo wurde in Terrasa geboren, einem katalanischen Industriestandort in der Nähe Barcelonas, der Berge, des Meeres. Im Alter von zehn Jahren wurde Olmo in der vielleicht anspruchsvollsten Akademie der Welt aufgenommen, der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona. Und er schlug ein. Nahezu jede Spielzeit beendete er als der torgefährlichste Spieler seines Jahrgangs, die Ausnahmen waren das erste Jahr und eine Saison, in der er vom Mittel- zum Außenstürmer umfunktioniert wurde. Doch mit 16 verließ er den Klub. Mit einem Ziel, das in der Rückschau seine Logik entfaltet hat, aber seinerzeit unter vielen Katalanen für Erstaunen gesorgt hat. Olmo ging zu Dinamo Zagreb, zum Serienmeister nach Kroatien.

Die Überzeugung, dass es besser wäre, Barcelona zu verlassen, reifte bei Miquel Olmo, dem Vater von Dani, aus mehreren Gründen. Nach dem Ende der Amtszeit von Pep Guardiola zeichnete sich ab, dass Barcelona sich von der Idee des Ausbildungsvereins entfernen würde, dass Barça sich in einen businessorientierten Konzern zu verwandeln drohte. Der Klub signalisierte Miquel Olmo aber auch, dass man sich auf die Förderung des Südkoreaners Lee Seung-woo konzentrieren wolle, der mittlerweile beim VV St. Truiden in der belgischen Liga gestrandet ist, in der aktuellen Saison hat er dort nur eins von 18 Spielen gemacht. Olmo hatte Angebote von englischen Topvereinen. Doch dem Vater, einem langjährigen Profitrainer, sagte das zu, was er bei Dinamo Zagreb hörte. Man könne nicht so viel Geld bieten wie die Engländer, sagte ihm der Präsident. Aber eine Perspektive. Dinamo Zagreb sei nach Ajax Amsterdam der zweitgrößte Talentschürfer des Kontinents - im WM-Finale 2018 standen zehn Spieler, die mal bei Dinamo gespielt hatten, allen voran Luka Modric. Und: Zagreb stellte einen Plan vor.