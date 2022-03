Von Javier Cáceres, Berlin

Es war schon am Samstagabend klar, was am Sonntag bei der Hertha vollzogen werden würde. Spätestens, als Herthas Manager Fredi Bobic, 50, bei der früheren Legende Lothar Matthäus, 60, im mobilen Studio des TV-Senders Sky stand und sagte, dass sich die Hertha-Verantwortlichen "erst mal ganz in Ruhe besprechen" werden, und ergänzte: "Wir werden uns morgen (Sonntag) auf jeden Fall dazu äußern." Korkut, 47, wusste nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach sicher längst, dass es für ihn eng werden würde. Und am Sonntag, kurz nach 11 Uhr, war es dann auch vorbei für ihn in Berlin. "Nach intensiver Analyse und Bewertung der aktuellen sportlichen Situation hat sich die Geschäftsführung von Hertha BSC dazu entschieden, Tayfun Korkut mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Cheftrainer der Lizenzmannschaft zu entbinden", teilte der Klub mit.

Der Abschied Korkuts ist Fredi Bobic offenkundig schwer gefallen. Unter anderem auch deshalb, weil er wie die Korrektur eines Fehlers gelesen werden muss, an den Bobic auf nachgerade sadistische Weise erinnert wurde - von Lothar Matthäus.

Der Weltmeister von 1990 schlug am Samstagabend vor, den Vollblut-Herthaner Pal Dardai, 45, mit der Rettung zu betrauen. Wozu man wissen muss, dass Lothar Matthäus nicht nur Sky-Experte ist, sondern sich Dardai verbunden fühlt. Verbunden genug, um zu wissen, wie es um die Beziehungen zwischen den ehemaligen Hertha-Spielkameraden Bobic und Dardai bestellt ist, seit Bobic den Ungarn Ende November entließ - um Korkut zu holen.

Niko Kovac, Friedhelm Funkel, Markus Gisdol - die Liste der Namen, über die nun spekuliert wird, ist lang

Es gab einen "verheißungsvollen Start mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen", teilte Bobic schriftlich mit. Nun habe man "offen und klar die Entwicklung der Leistungen und Ergebnisse der neun Spiele in der Rückrunde analysiert" und sei "zu dem Entschluss gekommen, eine nochmalige Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen". Herthas Punkteschnitt unter Korkut war zuvor auf 0,67 pro Partie gesunken. Der Klub steht nach der 0:2-Niederlage vom Samstag auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat nur noch acht Spieltage Zeit, den sechsten Abstieg seiner Bundesligageschichte zu verhindern. Mit welchem Trainer? Das war am Sonntag zunächst offen.

Man wolle sich nach Klärung der Personalie melden, teilte Hertha mit, die ja Feuerwehrmänner wie Labbadia und Dardai noch auf der Gehaltsliste stehen hat. Wer der nächste wird? Zuletzt als Wunschtrainer gehandelte Koryphäen wie Niko Kovac (vereinslos) oder Roger Schmidt (PSV Eindhoven) soll es perspektivisch eher nach England denn nach Berlin ziehen. Kovac, ein Junge aus dem Wedding, könnte man noch emotional kitzeln. Spekuliert wird ansonsten über diverse Namen. Die Liste reichte von Friedhelm Funkel bis Markus Gisdol, der neulich bei Lokomotive Moskau aus eigenem Entschluss ging. Der Ex-Stuttgarter Slaven Bilić soll über einen Mittelsmann kontaktiert worden sein und aus prinzipiellen Erwägungen - kein größeres Interesse an der Bundesliga - abgewunken haben.

Die Mannschaft ging jedenfalls gegen 11 Uhr morgens ohne Chef zum regenerativen Training, das nach einer halben Stunde wieder beendet war. Mit den Verteidigern Dedryck Boyata und Marton Dardai - Sohn von Pal Dardai -, die sich kurz nach der 1:0-Führung für Gladbach auf der Auswechselbank einen ähnlich großen Ast lachten wie seinerzeit Kanzlerkandidat Armin Laschet nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Dardai Jr. lachte quasi stellvertretend für den Papa, der Kolportagen zufolge schon länger darüber schmunzelt, dass die Ironie bei der Hertha herzhaft zubeißt. Dardai war im Sommer 2019 hinauskomplimentiert worden, weil sein Fußball als nicht attraktiv genug galt (war er auch nicht). Dann kam er im Winter 2021 zurück, weil seine Nachfolger Ante Covic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nouri und Bruno Labbadia die Hertha nicht vom Fleck bekamen; Ende November wurde er dann wieder von Bobic beurlaubt.

Die Ironie: Ausgerechnet zum Ende der Amtszeit Korkuts feierte der Dardaismus fröhlich Urständ. Korkut stauchte seine Mannschaft am Dienstag vor laufenden Kameras zusammen, was nicht seine Art ist. Dann stellte er - wider die eigene Natur und ganz im Sinne des Dardaismus - acht defensive Spieler auf. Vorn verließ sich Korkut auf Davie Selke - eine Entscheidung, die vor Agnostizismus nur so strotzte. Weil: Die Antwort auf die Frage, ob Selke ein bundesligatauglicher Stürmer ist, kann man nur so beantworten, wie Agnostiker die Frage nach der Existenz Gottes beantworten: Es ist nicht geklärt. Wobei man sich da keine Sorgen um Selke machen muss: Es ist bei der Hertha alles andere als einsam um ihn in dieser Frage.

Auffällig auch: In der Startelf stand ein einziger von Bobic verpflichteter Spieler. Nämlich Marc-Oliver Kempf, der Ende Januar vom ebenfalls abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart kam und in vier Spielen für die Hertha zwei Elfmeter gegen die Hertha verursachte, und gegen Leipzig auch noch die rote Karte sah. In den Augen vieler Hertha-Fans steht er deshalb unter dem - selbstredend hanebüchenen - Verdacht, ein Angehöriger der fünften Kolonne des ebenfalls abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart zu sein.

"Am liebsten würden wir ganz andere Sachen tauschen", stöhnt Manager Bobic über den Kader

Am Samstag war es Kempfs Foul an Gladbachs Stürmer Marcus Thuram, das den von Alassane Pléa verwandelten Strafstoß zum 1:0 für Gladbach heraufbeschwor. In der zweiten Halbzeit kassierte Hertha nach einer Ecke das 2:0 (59. Minute). Manager Bobic gab zu verstehen, dass Niklas Stark vergessen hatte, für den späteren Torschützen Matthias Ginter zuständig zu sein. Aber die Passivität Selkes, als Ginter neben ihm zum Kopfball aufstieg, war schon sagenhaft und sicher nicht dem Trainer Korkut anzulasten. Derlei schwant offenbar auch Bobic. "Am liebsten würden wir ganz andere Sachen tauschen", stöhnte der Manager im ZDF, was ja nichts anderes ist als ein Misstrauensvotum gegen weite Teile eines dysfunktionalen Kaders. "Ich kann Ihnen sagen, Tayfun Korkut haut alles rein", sagte Bobic noch. Selke fand ebenfalls, dass Korkuts Plan gut gewesen sei. "Wir haben es über weite Strecken hinbekommen, über weite auch nicht", bekundete Selke. Die Strecken, über die sie es nicht hinbekommen haben, waren alles in allem die längeren.

Und nun? Hertha bekam ab Sommer 2019 von Investor Lars Windhorst mal eben 374 Millionen Euro zugesteckt; im Lichte der getätigten Transfers würde man der Hertha im Nachhinein wünschen, sie hätte das berühmte Bonmot von George Best zum Businessplan erhoben. Sprich: das Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos auszugeben und den Rest zu verprassen. Hertha hingegen? Steht längst nicht mehr vor Scherben, sondern vor einer existenziellen Krise; die gleichwohl nicht verhindert, dass Präsident Werner Gegenbauer, was die Öffentlichkeit anbelangt, weiter als missing gilt. Wobei: Er wurde am Samstag auf der Ehrentribüne in Gladbach und Sonntagfrüh auf dem Parkplatz vor der Geschäftsstelle gesehen.