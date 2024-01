Den 30. Juli hält Kira Grünberg noch immer fest im Gedächtnis, im vergangenen Jahr hat sie mit ihrer Familie sogar darauf angestoßen: als "Lebenstag". Es war der 30. Juli 2015, an dem sich das Leben der Stabhochspringerin Kira Grünberg in ein Davor und Danach teilte - als sie bei einem Trainingsunfall aus vier Metern Höhe auf der Metallumrandung des Einstichkastens vor der Matte aufschlug. Diagnose: Querschnittslähmung. Die Meldung des Unfalls schaffte es international in die Schlagzeilen, vor allem in Österreich nahm die Öffentlichkeit großen Anteil. Heute sagt ihr Vater: "Kira war so nahe am Tod, da braucht es lange, um ins Leben zurückzukommen."