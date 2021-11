Corona beim FC Bayern:Kimmich muss erneut in Quarantäne

Joshua Kimmich von Rekordmeister FC Bayern München muss als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten offenbar erneut in Quarantäne. Das berichten mehrere Medien am Freitag übereinstimmend. Der Klub bestätigte die Causa wenige Stunden vor dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr) zunächst nicht. Nationalspieler Kimmich würde nicht nur das Derby beim FCA, sondern auch das Champions-League-Gruppenspiel bei Dynamo Kiew am Dienstag (18.45 Uhr/beide Dazn) verpassen.

Am Donnerstag war Kimmich, der bislang eine Impfung gegen Covid 19 ablehnt, nicht beim Abschlusstraining dabei gewesen. Eine "reine Vorsichtsmaßnahme", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Kimmich hatte zuletzt bereits als Kontaktperson des positiv getesteten Teamkollegen Niklas Süle die Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien verpasst und war erst zu Wochenbeginn aus der Quarantäne zurückgekehrt.

Neben Süle fällt beim FC Bayern derzeit auch Verteidiger Josip Stanisic nach einem positiven Coronatest aus. Süle und Stanisic sind doppelt geimpft.

Nur noch "maximal 25 Prozent" Zuschauer bei Bayern-Heimspielen

Indes hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Bayern einen "de-facto-Lockdown für Ungeimpfte" beschlossen und wird wegen der sich zuspitzenden Coronalage auch die Maßnahmen für den Sport verschärfen. So soll die Auslastung von Stadien und Hallen bei Sportveranstaltungen wie den Spielen des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München auf "maximal 25 Prozent" beschränkt werden, für Zuschauer gelte die 2GPlus-Regel.

Geimpfte und Genesene müssen dann zusätzlich einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen. Die Maßnahmen sollen am Dienstag im Landtag beschlossen werden und bis zum 15. Dezember gelten.