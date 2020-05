Der April ist für Kathrine Switzer in der Regel eine ereignisreiche Zeit. Die 73-Jährige kommentiert dann meist jenes Rennen, das sie 1967 nachhaltig prägte. Sie absolvierte in Boston als erste Frau offiziell einen Marathon, was damals noch verboten war; das Foto, auf dem ihr ein Renndirektor die Startnummer vom Oberteil reißen will, wurde zum Symbol im Kampf um Gleichberechtigung. Seither setzt Switzer sich für die Rechte von Frauen ein, 2015 gründete sie die Stiftung "261 Fearless", in Anlehnung an die Startnummer bei ihrem Marathon 1967 in Boston. Da der Lauf wegen der Corona-Pandemie zuletzt in den Herbst verschoben wurde, erreicht man Switzer derzeit in ihrer zweiten Heimat: in Wellington, wo sie mit ihrem Mann lebt und gerade, klar, vom Laufen kommt.