Jordanien ist da keine Ausnahme. Der Außenseiter-Status: vollkommen unbestreitbar, als Nummer 87 der Welt und Nummer 12 in Asien, und nach einer Serie miserabler Resultate vor dem Beginn des Asien-Cups. Der Spielstil: auf die Stärken der schnellen Stürmer ausgelegt, mit einer guten Defensiv-Organisation und intensivem Pressing. Der Held, unironisch jordanischer Messi genannt, heißt Musa Al-Taamari. Vom Glück können die Jordanier auch einiges erzählen. Im Achtelfinale war Jordanien schon mit einem Bein draußen, ach was, eigentlich mit allem bis auf einen Zeh. Dann schossen sie noch zwei Tore tief in der Nachspielzeit, besiegten später das lethargische Südkorea von Jürgen Klinsmann - und voilà, schon standen sie im Finale, natürlich gegen den Goliath, der noch dazu auf heimischem Boden antritt: Titelverteidiger Katar.

Am Ende siegte der Favorit Katar mit 2:1, dank eines Elfmeter-Hattricks von Akram Afif. Dreimal Videocheck, dreimal Afif gegen Abuleila, dreimal Tor. Das Finale des Asien-Cups sah aber lange mehr wie ein David gegen David aus als wie ein David gegen Goliath. Beide Teams suchten ihr Glück in den langen Bällen, das sah mehr aus wie Tennis als wie Fußball: Diagonalball von links hinten nach rechts vorn, abgewehrt, und prompt wieder auf die andere Seite des Netzes, ach nein, Feldes, serviert.

Dem eher schwachen Finale war es anzumerken, dass die meisten Edeltechniker und Strategen früher ausgeschieden waren als erwartet. Die sogenannte "goldene Generation" des Iran mit Mehdi Taremi und Sardar Azmoun konnte sich wieder nicht krönen, Klinsmanns Südkorea spielte insgesamt ein Turnier zum Vergessen - der Deutsche selbst scheint der Einzige zu sein, der das anders sieht -, Topfavorit Japan schied nach einem Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Iran aus, Australien musste sich spät der Klasse von Südkoreas Heung-min Son geschlagen geben. So knockten sich die Favoriten gegenseitig aus und machten den Weg frei für zwei Außenseiter auf ihre Art.

Katar triumphiert an dem Ort, an dem Messi den WM-Pokal in die Höhe stemmte

Schließlich ist Katar auch mehr Scheinriese als Goliath. 2019 holten die "Weinroten" sensationell den Titel beim Asien-Cup, es sollte ein Vorgeschmack sein für die großen Leistungen, die Katar bei der Heim-WM 2022 bringen wollte. Zwölf Jahre lang wurde alles auf den Erfolg bei dieser Weltmeisterschaft angelegt. Nur helfen auch Zeit und Geld wenig, um einen Wüstenstaat mit nur 300 000 Staatsbürgern in die Weltspitze zu hieven. Die katarischen Pläne scheiterten krachend: Aus in der Gruppenphase. Nun aber hatte es Katar doch noch geschafft, im Lusail-Stadium ein Endspiel zu bestreiten. Am gleichen Ort, an dem 2022 Messi den WM-Pokal in die Luft reckte, fand das Finale des Asien-Cups statt.

Untypisch für ein Spiel der Außenseiter stand am Ende doch die individuelle Qualität der Unterschiedsspieler im Vordergrund, statt der eisernen Disziplin. Für Katar war das Akram Afif, der wirbelte und flankte, der seinen Elfmeter-Hattrick schnürte und für zwei dieser Strafstöße auch selbst verantwortlich war, der nach Wanderjahren in Europa inzwischen wie die allermeisten Kataris in der heimischen Liga kickt - ebenso wie vier der jordanischen Gegenspieler.

Einer davon: Yazan Al-Naimat, der in der zweiten Hälfte mit einem Gewaltschuss den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Der Ausgleich war nicht unverdient, auch wenn es bei Jordanien doch arg an den nötigen Werkzeugen mangelte, um das Passspiel zu schleifen. Werkzeuge, die die Spieler in Europa bekommen sollten, wenn es nach Trainer Hussein Ammouta geht, der lang und breit seinen Traum einer Legionärswanderung der Jordanier in die besten Ligen erläutert hat. Auf dem Platz wanderten sie bei allem Einsatz in manchem Moment verloren herum, steckten aber nicht auf.

Am Ende steht die Erkenntnis: Jordaniens Konzept, die Kugel nach vorn zu kloppen und den besten Spieler zu finden, war im Finale zu dünn. Aber auch Katar spielte mit Konterfußball und Elfmetern wie ein typischer Underdog - nur in besser. Katars Plan, aus dem Nichts zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft aufzusteigen, mag bei der WM gescheitert sein. Mit der Titelverteidigung beim Asien Cup dürfte Katar den Außenseiter-Status aber erst mal los sein.