Es gibt Menschen, die vertreten fest die Meinung, dass der vierfache deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern, der heute in der dritten Liga kickt, ohne Gerald Ehrmann längst pleite wäre. Ohne den gefürchteten und gleichsam beliebten Torwarttrainer also, der dem FCK in den vergangenen zwei Jahrzehnten so viele Topschlussmänner ausgebildet hat, die der Klub zu Geld machen und so seine Gläubiger befrieden konnte.

Roman Weidenfeller, Tim Wiese, Kevin Trapp, Julian Pollersbeck - sie alle (und noch mancher mehr) haben die Ehrmann-Torwartschule absolviert und anschließend eine Bundesliga- und Nationalmannschaftskarriere gestartet. Alle haben den FCK verlassen und Geld aufs Konto gespült, und da Kaiserslautern dem finanziellen Kollaps mehrfach nur knapp entkommen ist, stimmt die Annahme vermutlich: Ohne Ehrmann, genannt Gerry, wäre der FCK gar nicht mehr da.

Nun allerdings ist Ehrmann, 61, nicht mehr da: entlassen nach 36 Jahren im Verein und 24 Jahren als Torwarttrainer. Nach "einer Reihe von internen Vorkommnissen, die eine zielgerichtete und teamorientierte Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins nicht mehr möglich machen", wie der Klub am Sonntag mitteilte. Laut Bild, SWR und Rheinpfalz kam es nach dem Heimspiel gegen Zwickau (0:0) am Wochenende zu einer Auseinandersetzung zwischen Trainer Boris Schommers (seit fünf Monaten im Amt) und Ehrmann. Das Ergebnis: "Gerry" muss gehen.

Dank Ehrmann hatte der FCK nie ein Torwartproblem

Das bedeutet ein Beben in der Pfalz, denn egal, was mit dem FCK in den vergangenen 30 Jahren passiert ist - Meisterschaft, Champions League, Abstieg, Meister als Aufsteiger, wieder Abstieg, Niedergang, Abstieg bis in die dritte Liga: Ehrmann ist immer dagewesen. Hat alle Höhen und noch mehr Tiefen miterlebt, hat eine große Zahl an Cheftrainern kommen und gehen sehen, von denen übrigens nie einer seinen eigenen Torwarttrainer mitgebracht hat. Ehrmann war ja da, als unangefochtene Institution, mit dem sich allein wegen seiner Statur niemand anlegen wollte. Ehrmann war ein Typ, der immer seine Meinung sagte, manchmal etwas zu direkt im Umgang mit den Spielern. Doch der FCK hatte dank ihm, so sehr es sportlich auch bergab ging, nie ein Torwart-Problem.

Nun hat es sich gekracht, und manch einer fragt sich, ob es den angespannten Verein, der in der dritten Liga kurz davor steht, in die Abstiegszone zu rutschen, in dieser Personalie zerreißt. Nach dem Zwickau-Spiel, der siebten sieglosen Partie in Serie, soll es zu einem lautstarken Streit zwischen Trainer Schommers und Ehrmann gekommen sein. Das Verhältnis zwischen beiden galt als angespannt, Ehrmann habe im VIP-Bereich gegenüber Dritten sogar noch über Schommers gelästert, schreibt der Kicker. Das habe sich dieser nicht bieten lassen wollen - der Verein kam der Bitte nach und stellte die Torwart-Legende frei. Eine höchst unpopuläre Entscheidung, ausgerechnet vor dem brisanten Südwest-Derby am kommenden Wochenende bei Waldhof Mannheim.

Ehrmann selbst widersprach der Darstellung des Vereins. "Das ist eine persönliche Sache zwischen Herrn Schommers und mir", sagte Ehrmann dem Kicker, von der Endgültigkeit des Beschlusses offenbar nicht restlos überzeugt: "Jetzt schauen wir mal, ganz unaufgeregt." Die Reaktionen der Fans im Netz sind jedenfalls gewaltig, weitere Proteste dürften folgen. Schon in anderen Lauterer Krisenzeiten skandierten die Fans in der Westkurve gerne: "Außer Ehrmann könnt ihr alle gehen."

Vor dem Fritz-Walter-Stadion prangte am Sonntag ein handgefertigtes Plakat, auf dem stand: "Ohne Gerry kein FCK!"