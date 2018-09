7. September 2018, 15:55 Uhr Joshua Kimmich "Er hat wirklich alles für diese Position"

Lange wurde Joshua Kimmich als Außenverteidiger zweckentfremdet - im DFB-Team und auch beim FC Bayern.

Im Länderspiel gegen Frankreich darf er nun endlich auf der Sechs agieren - und macht seine Sache gut.

Zu seiner Zukunft auf der Position sagt er: "Von mir aus gerne öfter."

Von Benedikt Warmbrunn

Eines möglicherweise noch fernen Tages wird sich Carlo Ancelotti ein Glas von seinem Lieblingswein einschenken, einen Toscano Italiano, und vielleicht denkt er dann an seine Trainerkarriere zurück. Er wird dann daran denken, dass er viel richtig gemacht hat, dass ihn Fußballer wie Cristiano Ronaldo, David Beckham und Zlatan Ibrahimovic für immer verehren werden. Spätestens beim zweiten Glas wird sich Ancelotti aber selbst eingestehen müssen, dass er einen Spieler völlig unterschätzt hat: Joshua Kimmich.

In den vergangenen drei Jahren ist es ohnehin schon schwierig gewesen, sich von Kimmich nicht überzeugen zu lassen. Pep Guardiola, der Vorgänger von Ancelotti als Trainer des FC Bayern, hat in Kimmich einen Innenverteidiger gesehen; wenige Monate später, bei der EM 2016, entdeckte Bundestrainer Joachim Löw in ihm einen Rechtsverteidiger. Auf dieser Position setzte Ancelotti in seinen letzten Wochen Kimmich ebenfalls ein, allerdings auf gar nicht mal so sanften Druck der Klubbosse - Kimmich wurde zum unumstrittenen Stammspieler, dem es sogar gelang, dass niemand Philipp Lahm vermisste. Am Donnerstagabend jedoch musste Ancelotti sogar feststellen, dass er Kimmich doppelt unterschätzt hat.

Kimmich spielte auf der wichtigsten Position des Abends

Beim 0:0 gegen Frankreich überzeugte der 23-Jährige auf der Position, auf der Ancelotti am meisten an ihm auszusetzen hatte, obwohl es ja die Position war, auf der Kimmich ausgebildet worden ist. In der ersten Partie nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland, in der Partie gegen den Weltmeister Frankreich, in der Partie, in der Löw zeigen musste, dass er die Signale erkannt hat, spielte Kimmich auf der an diesem Abend wichtigsten Position: auf der vor der Abwehr, auf der Sechs.

Toni Kroos, dem unermüdlichen Ballverteiler, fehlte bei der WM eine Absicherung, auch das war einer der Gründe für das frühzeitige Ausscheiden. Sebastian Rudy machte es gegen Schweden ausgesprochen ordentlich, dann aber brach er sich die Nase. Sami Khedira dagegen, jahrelang der Boss auf der Position, war damit beschäftigt, sein eigener Boss zu bleiben, ihn hat Löw nicht mehr nominiert, auch Rudy nicht, da dieser vor seinem Wechsel zu Schalke beim FC Bayern kaum gespielt hatte.

Der einzige gelernte defensive Sechser im Kader, das war Kimmich - dass er auf seine Lieblingsposition zurückkehren würde, damit hatte er dennoch nicht gerechnet. Vor dem Training am Dienstagnachmittag habe ihm Löw mitgeteilt, "dass er überlegt, mit mir auf der Sechserposition zu spielen", erzählte Kimmich am Donnerstagabend. "Da konnte ich ein Grinsen nicht unterdrücken."