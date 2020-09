Jorge Messi kommt in Barcelona an, die Aufregung ist groß.

Von Javier Cáceres

Die Manndeckung, die Jorge Messi, 62, zuteil wurde, erinnerte an jene, die sein Sohn Lionel hin und wieder ausdribbeln muss: Als Jorge Messi am Dienstag in Rosario/Argentinien in den familieneigenen Privatjet stieg, um zu Verhandlungen über die berufliche Zukunft des abwanderungswilligen Sohnes zu reisen, übertrugen mehrere TV-Sender die Bilder live.

Über einschlägige Apps wurde verfolgt, wo sich der Flieger gerade befand. Und als Papa Messi am Mittwochmorgen in Barcelona aus dem Flughafengebäude kam, empfing ihn eine Kohorte Reporter.

Ein Gespräch mit Barça-Präsident Bartomeu steht an

"Ich weiß nichts, muchachos", raunte er durch den Mundnasenschutz, was man getrost für eine formidable Lüge halten kann. Jorge Messi ist nicht nur Papa, sondern auch Manager des sechsmaligen Weltfußballers. Er stieg in ein Taxi und fuhr in sein Büro, in Laufnähe des Stadions des FC Barcelona gelegen. Dort passte ihn das nächste TV-Team ab.

Ob Leo, der Sohn, nicht vielleicht doch in Barcelona bleibe? "Schwierig...", raunte Papa Messi. Und versicherte, dass er mit Pep Guardiola, Trainer des aufnahmewilligen Klubs Manchester City, "nicht gesprochen" habe: "Ich weiß nix von Manchester City." Aha.

Hintergrund der filmreifen Verfolgungsjagd: Messi will Barça nach 20 Jahren ablösefrei verlassen, Barça beharrt offiziell auf der Zahlung einer vertraglich festgeschriebenen Ablöse von 700 Millionen Euro, ein Drama für Barça und Barcelona. Für Mittwoch wurde in Barcelona ein Gespräch zwischen Papa Messi und Barça-Präsident Josep María Bartomeu erwartet. Ausgang: offen.