Kommentar von Thomas Kistner

Alarmstimmung im italienischen Fußball. Die Unruhe könnte kaum größer sein - wie immer, wenn es um Doping geht. Binnen drei Wochen war der Krebstod zweier Superstars der Serie A in den Neunzigerjahren zu beklagen, nach Sinisa Mihajlovic, 53, verstarb Gianluca Vialli, 58. Das verstörte einen anderen Kickerhelden jener Ära, Dino Baggio, 51, dermaßen, dass er öffentlich forderte, die intensive Medikation der damaligen Spieler zu untersuchen, wobei auch das Unwort "Doping" fiel. Doping, sagte Baggio im TV, hätte es immer gegeben. Zwar ruderte er bald zurück, es gehe ihm nur um das, was sie von den Ärzten bekommen hätten. Aber geklärt haben will er trotzdem, was das alles gewesen sei - und wie die Langzeitwirkung dieser Medikation aussieht.