18. August 2018, 20:47 Uhr Internationaler Fußball Ronaldo bleibt bei seinem Debüt ein Tor verwehrt

Beim glücklichen Sieg von Juventus Turin in Verona deutet Cristiano Ronaldo seine große Klasse nur an.

Mesut Özil verliert mit dem FC Arsenal beim FC Chelsea 2:3

Beim Pflichtspieldebüt von Weltfußballer Cristiano Ronaldo war Titelverteidiger Juventus Turin zum Saisonstart der Serie A mit dem Glück im Bunde. Der italienische Rekordmeister feierte mit dem von Real Madrid für 117 Millionen Euro verpflichteten Portugiesen in der Startelf einen schmeichelhaften 3:2 (1:1)-Erfolg bei Chievo Verona und ließ dabei noch viele Wünsche offen.

Ronaldo deutete einige Male seine Klasse an, dem 33-Jährigen fehlte aber die Durchschlagskraft. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Joker Federico Bernardeschi in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Gäste hatten einen Start erwischt, wie es sich einen Trrainer gerne wünscht: mit einem frühen Tor. Bereits in der dritten Minute brachte Sami Khedira, der sich unter der Woche für einen Neustart in der deutschen Nationalmannschaft bereit erklärt hatte, den 34-maligen Champion in Front. In der 38. Minute gelang dem früheren Nürnberger Mariusz Stepinski der Ausgleich für die Hausherren, ehe Emanuele Giaccherini in der 56. Minute per Foulelfmeter Verona in Führung brachte.

Leonardo Bonucci (75.) glich für den Titelverteidiger aus, bei dem der vom FC Liverpool verpflichtete Neuzugang Emre Can in der 86. Minute eingewechselt wurde. Bernardeschi sorgte dann für den Sieg.Eine ordentliche Leistung bot im Juve-Tor der polnische Nationalkeeper Wojciech Szczesny, der das schwere Erbe von Klub-Ikone Gianluigi Buffon angetreten hat. Der 40-Jährige war im Sommer zu Paris St. Germain gewechselt.

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat mit dem FC Arsenal indes die zweite Niederlage im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Unai Emery kassiert. Der Klub verlor am Samstag das London-Derby beim Lokalrivalen FC Chelsea mit 2:3 (2:2). Chelsea feierte in der englischen Premier League den zweiten Erfolg unter ihrem neuen Coach Maurizio Sarri. Marcos Alonso (81. Minute) erzielte in der unterhaltsamen Partie an der Stamford Bridge den Siegtreffer für Chelsea. Zuvor hatten Pedro (9.) und Álvaro Morata (20.) die Gastgeber in Führung geschossen. Nachdem Pierre Emerick-Aubameyang und Henrich Mchitarjan hochkarätige Chancen für Arsenal vergeben hatten, gelang Mchitarjan (37.) der Anschlusstreffer. Alex Iwobi (41.) legte zum zwischenzeitlichen Ausgleich nach. Lange sah es nach einem Remis aus, bevor Alonso für die Entscheidung sorgte.

Özil, der gemeinsam mit Shkodran Mustafi in der Startelf stand, agierte unauffällig und wurde von Trainer Emery nach 68 Minuten für Aaron Ramsey ausgewechselt.

Im anderen London-Derby hatte sich Tottenham Hotspur mit 3:1 (1:0) gegen den Aufsteiger FC Fulham durchgesetzt, bei dem André Schürrle nur in den Schlussminuten zum Einsatz kam. Die Tore erzielten Lucss Moura (43.), Kieran Trippier (74.) und Harry Kane (77.). Alexander Mitrovic (52.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Fulham.