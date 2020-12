Meldungen im Überblick

Mit Toni Kroos als Torschützen hat Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid einen glanzlosen 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen Athletic Bilbao gefeiert und nach Punkten zum Führungsduo der Primera División aufgeschlossen. Der Nationalspieler brachte die Königlichen am Dienstagabend im Estadio Alfredo Di Stefano kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung (45.+1 Minute). Für die erlösenden Treffer sorgte einmal mehr Torgarant Karim Benzema (74./90.+2). Bilbao durfte nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Ander Capa (52.) nur kurz vom Punktgewinn beim Favoriten träumen.

Real spielte 80 Minuten in Überzahl, weil Raul Garcia (Bilbao) schon in der 13. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Tabellenführer Real Sociedad San Sebastian und Atlético Madrid haben ebenfalls 26 Zähler, Reals Stadtrivale Atlético hat allerdings zwei Partien weniger bestritten.

Havertz und Werner verpassen Sprung an Spitze

Die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz haben mit dem FC Chelsea die Tabellenführung in der englischen Premier League verpasst. Am 13. Spieltag verloren die Blues am Dienstag in letzter Minute 1:2 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers und bleiben mit 22 Punkten vorerst auf Platz fünf.

Die Mannschaft von Trainer Frank Lampard war zwar über weite Strecken die feldüberlegene Mannschaft, doch erst nach der Pause waren die Londoner erfolgreich. Werner setzte auf der linken Seite Ben Chilwell in Szene, dessen Flanke der französische Weltmeister Olivier Giroud zum 1:0 verwertete (49. Minute). Chelsea schaffte es danach nicht, Ruhe ins Spiel zu bringen - im Gegenteil: Ein Schuss von Wanderers-Offensivspieler Daniel Podence wurde von Chelsea-Verteidiger Reece James leicht abgefälscht und landete zum 1:1-Ausgleich im Tor (66.). Als alles nach einem Unentschieden aussah, sorgte Pedro Neto in der fünften Minute der Nachspielzeit noch für die zweite Chelsea-Niederlage in Serie.

Pep Guardiolas Manchester City kam trotz drückender Überlegenheit nur zu einem 1:1 (1:1) gegen West Bromwich Albion und steht auf Platz sechs. Der Achtelfinal-Gegner von Borussia Mönchengladbach in der Champions League ging zwar durch das erste Saisontor von Ilkay Gündogan nach einer halben Stunde in Führung, doch Semi Ajayi glich kurz vor der Pause überraschend aus. Mehr als 75 Prozent Ballbesitz und zahlreiche hochkarätige Gelegenheiten reichten für City allerdings nicht mehr zum Sieg.

Lazio Rom verpasst Sieg

Im Bruderduell der Inzaghis liegt Simone weiter vorne - zumindest als Trainer. Der 44-Jährige kam am Dienstagabend in der italienischen Fußballmeisterschaft mit Lazio Rom zu einem 1:1 gegen Benevento Calcio - trainiert von Filippo Inzaghi (47), der als Spieler mit Italien 2006 Weltmeister wurde. Damit steht es nach bislang zwei Duellen weiter 1:0 nach Siegen für den jüngeren Inzaghi. Simone gewann das zuvor einzige Aufeinandertreffen der beiden als Trainer, als Lazio im Dezember 2018 Filippo Inzaghis Bologna mit 2:0 besiegte.

Das Remis jetzt war aber zu wenig für Lazio, das im Achtefinale der Champions League auf den FC Bayern trifft. Lazio-Torjäger Ciro Immobile (25.) brachte die Römer gegen den Aufsteiger in Führung, ehe Pasquale Schiattarella (45.) noch vor der Pause der Ausgleich gelang. Lazio hat schon deutlichen Rückstand auf die Spitze und liegt hinter den Europapokalplätzen. Aufsteiger Benevento ist mit sechs Punkten Rückstand auf Lazio im gesicherten Tabellenmittelfeld.