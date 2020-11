Premier League: Vier Tage nach der historischen 0:6-Demontage mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Spanien hat sich Timo Werner im Verein als Torvorbereiter verdient gemacht. Beim 2:0 (1:0) seines FC Chelsea bei Newcastle United in der englischen Premier League zog Werner am Samstag in der 65. Minute einen 50-Meter-Sprint an und legte auf Torschütze Tammy Abraham ab. In der Innenverteidigung gab Antonio Rüdiger sein Saisondebüt und spielte durch.

Newcastles Federico Fernandez (10.) war ein frühes Eigentor zum 0:1 unterlaufen. Chelsea eroberte mit dem fünften Saisonsieg am 9. Spieltag die Tabellenführung für einige Stunden von Leicester City, das am Sonntag (20.15 Uhr/Sky) beim FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp antritt. Dann zog Tottenham Hotspur mit einem 2:0 (1:0) gegen Manchester City (ohne Ilkay Gündogan) vorbei. Kai Havertz fehlte Chelsea in Newcastle: Der deutsche Nationalspieler war an Corona erkrankt.

Werner (vier Saisontore) hatte am Dienstag zur deutschen Mannschaft gehört, die in Sevilla in der Nations League unterging und ihre höchste Niederlage seit 1931 kassierte. Ebenso Gündogan, der für City in London ncht engesetzt wurde. Heung Min Son (5.) und der Sekunden zuvor eingewechselte Giovani Lo Celso (65.) erzielten die Spurs-Treffer.

La Liga: Der spanische Fußballmeister Real Madrid ist gegen den FC Villarreal nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und hat damit den direkten Anschluss an die Tabellenspitze der Primera División verpasst. Nach einer schnellen Führung kassierten die Madrilenen um Nationalspieler Toni Kroos in der zweiten Hälfte das 1:1 per Elfmeter und stehen auf Platz vier der Tabelle drei Punkte hinter Tabellenführer Real Sociedad. Am 9. Dezember ist Borussia Mönchengladbach in der Gruppenphase der Champions League bei Real Madrid zu Gast. Im Hinspiel trennten sich die beiden Klubs Ende Oktober 2:2.

Die Madrilenen gingen bereits in der zweiten Minute durch einen Treffer von Mariano Díaz in Führung, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Villarreal protestierte wegen einer Abseitsposition kurz vor dem Treffer - diese wurde aber nach der Überprüfung des Video-Assistenten als passiv gewertet. In der Folge verwaltete Madrid die Führung, während der Tabellenzweite Villarreal in Hälfte eins keine nennenswerten Aktionen zu Ende spielte. Nach dem Seitenwechsel machte Villarreal etwas mehr Druck. Nachdem Real-Torwart Thibaut Courtois eine Viertelstunde vor Schluss zu spät gekommen war und Samuel Chukweze von den Beinen geholt hatte, verwandelte Gerard Moreno den Elfmeter zum Ausgleich (76. Minute). Damit tritt das Team von Zinedine Zidane nach der herben 1:4-Niederlage gegen den FC Valencia vor der Länderspielpause weiter auf der Stelle.

Serie A: Der italienische Fußball-Erstligist Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens hat in der Serie A bei Aufsteiger Spezia Calcio nur ein torloses Remis erreicht. In der 57. Minute wurde einem Treffer des Deutschen aufgrund einer Abseitsstellung die Anerkennung nach Videobeweis verweigert. Flügelspieler Gosens war nach überstandener Wadenverletzung wieder in die Anfangs-Elf von Bergamo zurückgekehrt. Mit 14 Punkten belegt das Gosens-Team den fünften Platz, Spezia ist Zwölfter. Beim 2:0 (1:0)-Erfolg von Lazio Rom, Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League, beim Tabellenschlusslicht FC Crotone erzielte der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (21.) das Führungstor für den Hauptstadtklub. Aufgrund positiver Coronatests hatte Immobile zuletzt nicht spielen können.