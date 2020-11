In der Primera Division nutzen die Basken von Real Sociedad die Schwächephase der großen Klubs. Der Tabellenführer baut auf sein eigenes Konzept, an dem auch Xabi Alonso beteiligt ist.

Von Jonas Beckenkamp

Die Aficionados werden all diese Namen natürlich längst kennen, vielleicht werden sie sie sogar fehlerfrei aussprechen können. Aber wer nicht Tag für Tag seine Dosis transfermarkt.de konsumiert, dem dürften sie nicht so geläufig sein. Deshalb zur Auffrischung hier eine kleine Liste mit Spielern von Real Sociedad San Sebastian, dem aktuellen Tabellenführer der spanischen Liga. Ander Barrenetxea, Martín Zubimendi, Aritz Elustondo, Aihen Muñoz, Andoni Gorosabel, Igor Zubeldia, Roberto López, Ander Guevara, Mikel Oyarzabal, Jon Bautista, Martín Merquelanz.

Oyarzabal, den hat das Fachpublikum vielleicht schon mal herumrennen sehen, da war doch was neulich beim Tor zum 6:0 der Spanier gegen Deutschland - aber der Rest? Viele "xe" und "zs", das kann eigentlich nur eines bedeuten: Sie alle stammen aus dem Baskenland, tatsächlich haben sogar alle die Jugendabteilung beim Klub aus der Provinz Gipuzkoa durchlaufen. Und sie alle haben es in dieser Saison schon auf mehrere Einsätze gebracht. Die Geschichte des Erfolgs von Real Sociedad ist also eine von Heimatverbundenheit - und sie ist eine mit einem großen Namen im Hintergrund: Xabi Alonso.

Der 38-Jährige, dessen Pässe früher in München, Madrid, Liverpool und auch bei seinem Heimatverein Real Sociedad wie von der Schnur gezogen übers Feld segelten, ist seit Sommer 2019 Trainer der zweiten Mannschaft in San Sebastian. Er arbeitet dort sehr erfolgreich und will als Trainerneuling erst einmal nur lernen, wie er immer wieder betont.

Xabi Alonso wirkt mit als Juwelenschürfer aus der Tiefe

Wobei man sich fragt, was diesem Fußballweisen überhaupt noch beizubringen ist. Sein Beitrag zum aktuellen Lauf des Klubs mag auf den ersten Blick minimal sein, schließlich heißt der Chefcoach der ersten Mannschaft Imanol Alguacil (ebenfalls ein Urgestein des Vereins) - aber natürlich wirkt Xabi Alonso längst mit als Juwelenschürfer aus der Tiefe.

Er hat sogar so viel zu tun, dass er laut seines Klubs nicht öffentlich als Geschichtenerzähler auftreten will - zumindest nicht in der Presse aus Alemania. In Spanien ist das Wunder von San Sebastian aber natürlich niemandem entgangen. Der Klub der Weißblauen habe sich über die vergangenen zwei Jahrzehnte zu einer "Fabrik für Mittelfeldanführer" entwickelt, stellte die Zeitung Marca kürzlich fest und listete sie alle auf: von Xabi Alonso, der Real Sociedad in seinen Anfangsjahren 2003 als 21-Jähriger fast zur Meisterschaft führte (Platz zwei am Ende), bis zu den Könnern von heute.

Nach dem Ende des Leihgeschäfts um Martin Ödegaard, der nach einem Jahr des Erwachsenwerdens nach Madrid zurückkehrte, schauen die Experten zum Beispiel hochinteressiert auf Eigengewächse wie Ander Guevara, 23, Igor Zubeldia, 23, und Zubimendi, 21. Letzterer, wie Zubeldia ein geborener Donostiarra (so heißen sie in San Sebastian), hat sich im Zentrum neben dem früheren Dortmunder Mikel Merino als bisher größte Nachwuchs-Überraschung in La Liga etabliert - und ist neben Offensivmann Roberto López, 20, eine der Entdeckungen des Azubi-Trainers Xabi Alonso.