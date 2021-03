Niederlande

Der langjährige Fußball-Nationalspieler Mario Götze und die PSV Eindhoven haben in letzter Minute den Sieg gegen Ajax Amsterdam vergeben - und damit wohl auch die letzte Chance auf den Meistertitel in den Niederlanden. Im Topspiel kam die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, Ajax traf durch Dusan Tadic (90.+2/Handelfmeter) in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Ajax (57 Punkte) hat weiter sechs Zähler Vorsprung auf die PSV und zudem ein Spiel weniger absolviert. Dass Amsterdam in der Liga nach dem Spitzenduell noch viele Punkte liegen lässt, wirkt unwahrscheinlich: Seit dem Hinspiel gegen Eindhoven (2:2) Anfang Januar hatte Ajax wettbewerbsübergreifend elf Siege in Serie gefeiert.

Eran Zahavi (39.) traf mit einem direkten Freistoß sehenswert zur Führung. Das zu Beginn temporeiche Duell flachte in der zweiten Hälfte dann etwas ab, das vermeintliche 2:0 durch Yorbe Vertessen (78.) wurde wegen eines Handspiels nach Intervention des Video-Assistenten nicht gegeben. 2014er-Weltmeister Götze stand ebenso in Eindhovens Startelf wie Nationalspieler Philipp Max. Beide spielten durch, Max scheiterte mit einem direkten Freistoß in der Schlussphase am starken Maarten Stekelenburg im Ajax-Tor (83.). Wenig später sprang PSV-Verteidiger Denzel Dumfries der Ball im eigenen Strafraum an den ausgestreckten Arm, Tadic übernahm den Elfmeter.

England

Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea die Chance verpasst, im Rennen um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte zu holen und in der Premier-League-Tabelle auf Platz vier zu klettern. Im Heimspiel gegen den englischen Rekordmeister Manchester United kamen die Blues am Sonntag trotz einiger guter Chancen nicht über ein 0:0 hinaus, hatten allerdings auch Glück bei einer Elfmeter-Entscheidung.

Nach dem 1:0-Sieg in der Champions League gegen Atlético Madrid unter der Woche gönnte Tuchel seinem Stürmer Timo Werner eine Pause. Der deutsche Nationalspieler blieb zunächst auf der Bank und kam erst in der Schlussviertelstunde ins Spiel. Sein DFB-Teamkollege Kai Havertz kam hingegen erneut nicht zum Einsatz. Auch Werner brachte jedoch nicht mehr den gewünschten Torerfolg für die Blues.

Der FC Liverpool hat derweil seine Negativserie nach vier Niederlagen gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntagabend verdient mit 2:0 (0:0) beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Sheffield United und rückt damit näher an die Champions-League-Plätze heran. Ein Treffer von Curtis Jones (48. Minute) und ein Eigentor von Sheffields Kean Bryan (64.), der einen Schuss von Roberto Firmino unhaltbar für Torwart Aaron Ramsdale abfälschte, besiegelten den Erfolg. Mit 43 Punkten nach 26 Saisonspielen belegt Liverpool in der Premier-League-Tabelle den sechsten Platz. Am Donnerstag kommt es in Anfield zum Duell mit Thomas Tuchels FC Chelsea.

Spanien

Der FC Barcelona hat mit einem Sieg im Top-Spiel der spanischen Meisterschaft zumindest bis Montag Platz zwei erobert. Das Team von Trainer Ronald Koeman gewann am Samstag beim Tabellenvierten FC Sevilla mit 2:0 (1:0). Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé (29.) brachte Barcelona mit 1:0 in Führung. Lionel Messi (85.) setzte mit seinem 19. Saisontor den Schlusspunkt gegen den Europa-League-Sieger und Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund.

Weiter souveräner Tabellenführer der La Liga ist Atlético Madrid mit 55 Punkten und zwei Spielen weniger als Barcelona mit 53 Zählern. Mit einem Sieg am Montag (21.00 Uhr) gegen Real Sociedad San Sebastian kann Real Madrid (52 Punkte) wieder auf den zweiten Platz vorrücken.

Frankreich

Paris Saint-Germain hat die Jagd auf Spitzenreiter OSC Lille wieder aufgenommen. Der französische Meister gewann sechs Tage nach seiner Niederlage gegen AS Monaco (0:2) am Samstag in der Ligue 1 souverän 4:0 (2:0) beim abgeschlagenen Schlusslicht FCO Dijon. Der Rückstand auf Lille, das am Sonntag Racing Straßburg empfängt, beträgt einen Punkt.

In Abwesenheit des verletzten Neymar war es an Kylian Mbappe, das Spiel zu entscheiden. Der französische Weltmeister traf doppelt (32., Elfmeter/51.), es waren seine Saisontore Nummer 17 und 18. Moise Kean (6.) hatte den Führungstreffer erzielt. Das 4:0 besorgte Danilo (82.) auf Vorlage des deutschen Nationalspielers Julian Draxler.