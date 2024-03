Von Javier Cáceres, Barcelona

Auch an diesem Dienstag wird es sich Andrés Iniesta in Abu Dhabi auf dem Sofa bequem machen - und den Fernseher einschalten. Und "in einem Ecklein meines Herzens" werde er "ein bisschen Melancholie und Nostalgie" verspüren, wenn die Champions-League-Hymne ertönt und nur noch wenige Minuten fehlen, bis "sein" FC Barcelona auf SSC Napoli trifft, im Rückspiel des Achtelfinales der Königsklasse (Hinspiel 1:1). Melancholie? Nostalgie? Nicht nur, wirft er ein. Er werde sich auch "stolz und glücklich" darüber fühlen, was er in diesem Wettbewerb erreicht hat, zwischen 2006 und 2015 gewann er ihn viermal. Zusammen mit dem FC Barcelona, in glorreichen Zeiten, die fast vergessen sind.