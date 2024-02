Interview von Philipp Selldorf

Wer wissen will, wie man einen Titel gegen den FC Bayern gewinnt, der kann Lukas Hradecky fragen. Er stand im Tor jener Frankfurter Mannschaft, die im Mai 2018 den FC Bayern im DFB-Pokalfinale besiegte. Im selben Sommer wechselte Hradecky ablösefrei zu Bayer Leverkusen. Der in der Slowakei gebürtige Finne gehört seit Jahren zu den besten und konstantesten Bundesliga-Torhütern, seit Sommer 2021 führt er Bayer 04 als Kapitän aufs Feld. Hradecky, 34, wäre kraft Amtes also der Erste, der im Mai die Meisterschale emporheben dürfte - falls es Leverkusen tatsächlich gelingen sollte, den FC Bayern hinter sich zu lassen.