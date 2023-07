Bundesliga-Absteiger Hertha BSC holt Palko Dardai zurück - und sorgt so für ein Kuriosum: Nun werden drei Brüder in der gleichen Mannschaft von ihrem Vater trainiert.

Von Javier Cáceres, Berlin

Vor ein paar Jahrzehnten gab es eine Actionkomödie, die nun bei einem für allerlei Schwänke bekannten Bundesliga-Absteiger, bei Hertha BSC nämlich, eine Neuinterpretation erfährt. Der Streifen "3 Ninja Kids" gründete im Kern darauf, dass die drei Brüder Rocky, Colt und Tum Tum von ihrem Großvater Mori Shintaro in einer Waldhütte zu Ninjas ausgebildet wurden.

Das Remake im Berliner Westend wiederum basiert darauf, dass in der kommenden Saison gleich drei Brüder in Herthas Zweitligakader sein werden: Bence, Marton und Palko Dardai. Die "3 Dardai Kids" werden zwar nicht von ihrem Opa, wohl aber von ihrem Vater Pal trainiert, der selbst einst bei Hertha als Profi spielte - und sein Profidebüt in Ungarn an der Seite seines eigenen Vaters gab.

Drei Brüder in einer Profimannschaft, das hat es in der Geschichte des Fußballs schon einige Male gegeben. Der vielleicht berühmteste Fall: die Argentinier Kevin, Francis und Alexis Mac Allister, Söhne des früheren argentinischen Nationalspielers Carlos Mac Allister. Sie wuchsen bei Maradonas Stammklub Argentinos Juniors auf und standen im November 2017 gemeinsam auf dem Platz, in einem Erstligaspiel gegen den Lieblingsverein von Papst Franziskus, San Lorenzo de Almagro. Alexis Mac Allister wurde im Dezember 2022 sogar einer der Schlüsselspieler beim argentinischen WM-Triumph. Der Umstand aber, dass drei Brüder in derselben Profimannschaft von ihrem Vater trainiert werden, der darf als weitgehend einmalig gelten. Und kann fürs Binnenklima heikel sein.

Auf den Begriff "Trainersohn" hat der Trainer Dardai jedenfalls stets allergisch reagiert. Zumal er die Sportlergene auch der Mutter Monika attestiert, einst eine Spitzenhandballerin.

Detailansicht öffnen Der Jüngste der drei Dardais: Bence, 17, feierte gerade sein Testspiel-Debüt in Herthas A-Elf. (Foto: Engler/Nordphoto/Imago)

Die "3 Dardai Kids" sind in Berlin geboren und unweit des Olympiastadions aufgewachsen, im heimischen Garten von Pal Dardai traten sie schon als Kinder gegen den Ball. Der jüngste der Brüder, der 17-jährige Bence, gilt als der talentierteste; der deutsche U-17-Nationalspieler hat in der Vorbereitung in der ersten Mannschaft debütiert und sofort getroffen. Marton Dardai, 21, wiederum hat sich in der ersten Mannschaft Herthas etabliert und ist U-21-Nationalspieler; Verletzungen hemmten in den vergangenen Jahren seine anfangs verheißungsvolle Entwicklung. In den beiden Amtszeiten des Vaters, in denen er im A-Kader stand, hatte Marton, wenn er gesund war, aber stets gute Einsatzchancen.

Palko Dardai, 24, wiederum machte sich zuletzt in Ungarn einen Namen, wurde dort auch A-Nationalspieler. Er hatte Hertha im Januar 2021 verlassen; bei Fehervar kam er in 75 Erstligaspielen auf zwölf Tore und sechzehn Vorlagen, in der Conference League schoss er in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Köln ein Traumtor. Am Dienstag gab Hertha bekannt, dass Palko Dardai einen Vertrag bis 2026 unterschrieben habe. "Mein Ziel ist es, diesem Verein mit seinen außergewöhnlichen Fans viel Spaß zu bereiten", wurde Palko Dardai in einer Hertha-Mitteilung zitiert. Die größte Lehre aus dem "3 Ninja Kids"-Film passt allerdings zum Klischee vom Dardai-Fußball. Sie lautet: Greif nur dann an, wenn du weißt, dass du gewinnen wirst.