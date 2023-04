Karriere-Ende von Jonas Hector:"Er liebt das Spiel an sich"

Von Philipp Selldorf, Köln

Über seinen eigenen Fall möchte Timo Horn, 29, nicht reden. Lieber spricht er über einen Mitspieler, der wiederum selbst nicht gern über sich spricht - schon gar nicht öffentlich. Die Nachricht, dass Jonas Hector, 32, im Sommer seine zweifellos großartige und außergewöhnliche Karriere beenden werde, hatte daher am vorigen Samstag in Hoffenheim der Trainer Steffen Baumgart publik machen müssen.

Zwar hatte Hector den Kollegen in der Kabine höchstpersönlich seine Pläne mitgeteilt, und dies in einer Form, dass Augenzeugen nach eigenen Angaben "die Knie zitterten". Seine Beweggründe vor den Medien zu erörtern, lehnt der 32 Jahre alte Kapitän des 1. FC Köln jedoch strikt ab. Keine Pressekonferenz, keine Video-Veranstaltung, keine Fragen und Antworten am Trainingsplatz. Alles andere hätte einen allerdings auch verwundert.

Für die Kölner Fans kommt nun zum äußerst schmerzlichen Fall Hector der gleichfalls wehmütig stimmende Abschied von Timo Horn hinzu. Am Donnerstag gab der Torwart via Homepage des Klubs bekannt, sich im Sommer einem anderen Verein anschließen zu wollen. Der Vertrag läuft aus, das - unvergleichlich schmalere - Angebot zur Verlängerung nahm Horn nicht an, weil er nicht länger Ersatztorwart bleiben möchte. Marvin Schwäbe habe "sich durchgesetzt, und wir sehen nicht, dass sich da was ändern wird", erklärte Trainer Baumgart jetzt nochmal in aller Klarheit. Denn mit Ehrlichkeit, findet er, fahren alle Beteiligten am besten.

Für Timo Horn ist die Trennung eine epochale Entscheidung, denn der FC war bisher - keine Floskel - sein Leben. Kein Kölner Profi gehörte länger dem Verein an als er, nicht mal Toni Schumacher. Als der kleine Timo 2002 vom Vorstadtklub SC Rondorf zum FC wechselte, hatte sich Deutschland gerade erst von der D-Mark verabschiedet, was damals viele Menschen belastete, doch wenige so sehr wie Horn jetzt sein eigener Weggang vom Geißbockheim.

Sein erstes Spiel im Kreis der Berufsfußballer machte der Torhüter am 23. August 2010 im Stadion am Bruchweg bei Mainz 05 II, damals Regionalliga West. Beim Gegner stand ein Kollege namens Toni Tapalovic im Kasten, bei der Zweiten des FC legte ein Angreifer namens Simon Terodde das 1:1 vor. Und zwei Minuten vor Schluss wechselte Trainer Frank Schaefer den Neuzugang Jonas Hector ein, den er durch beharrliches Zureden der Konkurrenz weggeschnappt hatte. Der SC Freiburg, die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart und der VfL Bochum wollten ihn haben, erzählte Hector später, aber der FC habe am meisten um ihn "gebuhlt". Die Wahl sei dann "logisch" gewesen.

In der FC-Kabine fehlen künftig zwei maßgebende Persönlichkeiten mit enormem Lokalkolorit

Nun schließt sich der Kreis um die beiden Weggefährten: Hector hört auf, Horn geht fort, in der Kölner Kabine werden künftig zwei maßgebende Persönlichkeiten mit enormem Lokalkolorit fehlen. In ihrer späten Jugend teilten die beiden Anfänger nicht nur die Umkleide, sondern jahrelang auch das Zimmer, wenn sie mit dem FC auf Reisen gingen. Als sich der aus dem saarländischen Dorf Auersmacher zugewanderte Hector vorstellte, erlebte ihn Horn "zurückhaltend und schüchtern. Ein Mensch, der eine gewisse Zeit braucht, um warm zu werden mit den Leuten um ihn herum." Nun sieht er in Hector einen "außergewöhnlichen Menschen und Spieler, der einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat als die allermeisten Fußballprofis".

Anders auch deshalb, weil Hector nun quasi mitten in der Karriere aufhört, und weil ihn Steffen Baumgart immer noch zu den besten Spielern der gesamten Bundesliga zählt, und dies - keine Frage - mit Recht. Beim FC hatten sie bis zum vorigen Wochenende noch die Resthoffnung auf ein weiteres gemeinsames Jahr gehegt. Um die kleine Chance zu erhalten, verfolgten die Verantwortlichen monatelang die Strategie Bloß-nicht-drauf-ansprechen und Bloß-keinen-Druck-ausüben - ohne Erfolg.

Detailansicht öffnen Gemeinsamer Abschied aus Köln: Kapitän Jonas Hector (rechts) und Ersatztorwart Timo Horn. (Foto: Herbert Bucco/Imago)

Ihn habe es "nicht überrascht, dass Jonas eine Entscheidung getroffen hat, die andere nicht treffen würden", sagt Peter Stöger am Telefon. Hector habe "immer die richtigen Prioritäten gesetzt", meint der Kölner Trainer der Jahre 2013 bis 2017. Mit dem jederzeit menschlichen, unaufdringlichen Coach Stöger brach der Selfmade-Profi Hector, der nie ein Nachwuchsleistungszentrum besucht hat, in seine Glanzzeiten auf.

Nach der WM 2014 nahm ihn Jogi Löw in die Nationalelf auf (43 Einsätze), und fortan mussten sich die Kölner noch mehr davor ängstigen, dass andere Vereine Hector abwerben könnten. "Aber je länger das nicht passierte, umso weniger Sorge hatten wir", erzählt Stöger. Das vertraute Gefühl, das ihn nach wie vor so eng an sein saarländisches Heimatdorf band, hatte Hector auf das Millionendorf am Rhein übertragen.

"Jonas hat Angebote von großen Vereinen ausgeschlagen", weiß Timo Horn und verschweigt diskret, um welche Adressen es ging. Borussia Dortmunds früherer Manager Michael Zorc soll angeblich immer noch vor Wut im Dreieck titschen, dass ihm Hector beim Abstieg des FC 2018 absagte und entschied, zu verminderten Bezügen in Köln zu bleiben. Dieser Beschluss hatte den Charakter eines Gerichtsurteils: Freiwillig lebenslänglich. Und auch Timo Horn unterschrieb das Bekenntnis: "Man hat auf sein Herz gehört und dann war relativ schnell klar, dass wir den Weg mit dem FC weitergehen."

Insofern verliert der Klub in einer komplizierten Lage - weiterhin droht dem FC eine Transfersperre der Fifa - mehr als bloß zwei verdiente Lizenzspieler. Zumal da nach vier Jahren im Dauereinsatz auch der in jeder Hinsicht zentrale Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri ein neues Ziel ansteuert. Für Horn ist es emotional sicher der härteste Abschied, mit einem Bundesliga-Spiel als Abschiedsgabe braucht er trotzdem nicht zu rechnen. "Ist nicht geplant, da bin ich relativ deutlich", sagt Baumgart und klingt dabei schroffer, als er es meint. Gemeint ist vielmehr, dass - außer den Verpflichtungen gegenüber der Konkurrenz - der Respekt vor dem Loyalisten Horn keinen geschenkten Einsatz zuließe. Es geht, auch wenn's anders aussehen mag, um Taktgefühl.

Gelegentlich muss man da auch unterscheiden: Das Fußball-Geschäft ist das eine, der Fußball ist das andere. Aus dem fernen Wien mutmaßt Stöger, dass Hector besonders das Erstere "auf den Sack gegangen" seine könnte: "Immer schneller, immer höher, immer weiter." Aus der Nähe besehen kann ihm Horn beipflichten: "Dieses Drumherum, das der Profifußball mit sich bringt, braucht Jonas nicht. Darauf war er auch nicht vorbereitet, weil er halt nie im Leistungszentrum war und es gelernt hat. Er liebt das Spiel an sich, er liebt den Erfolg mit seiner Mannschaft und den Umgang mit seinen Mitspielern. Das wird ihm fehlen."

Umgekehrt werden die Mitspieler die gemeinsamen Abende im Haus ihres Kapitäns vermissen. "Wer Lust hat, kommt vorbei", das sei, so Horn, all die Jahre immer das Motto gewesen, Bier und Wein und Chips im Angebot inbegriffen, denn Hector mag zwar ein ehrgeiziger Fußballer und ein fabelhafter Mensch sein, mit dem man schlechterdings "kein schlechtes Verhältnis haben kann" (Peter Stöger), und der laut seinem Zimmergenossen nicht mal schnarcht oder das Zähneputzen schwänzt. Doch ein Anti-Alkoholiker ist er nicht, denn "das ist in Köln schwierig", wie Horn erläutert. Womöglich nutzt ihm dies für die lautlose Fortsetzung der Karriere mit angeschlossener dritter Halbzeit: "Vielleicht kickt Jonas noch ein bisschen beim SV Auersmacher", sagt Timo Horn, "ich könnte es mir gut vorstellen."