1. Februar 2019, 22:28 Uhr Bundesliga Hannover verliert bei Dolls Rückkehr

Hannover 96 hat das erste Spiel in der Bundesliga unter dem neuen Trainer Thomas Doll gegen RB Leipzig 0:3 (0:1) verloren.

Doll krempelte bei seiner Bundesliga-Rückkehr nach elf Jahren das Team gleich auf sechs Positionen um. Doch vor allem spielerisch war kaum eine Verbesserung zu erkennen.

Auch der neue Trainer Thomas Doll hat die sportliche Krise von Hannover 96 nicht beenden können. Im ersten Spiel unter dem Bundesliga-Rückkehrer verlor der Tabellenvorletzte 0:3 (0:1) gegen RB Leipzig. Marcel Halstenberg per Foulelfmeter (45.+3 Minute) und Willi Orban (64./85.) nutzten am Freitagabend nur drei von zahlreichen Leipziger Chancen. Unter Doll spielte Hannover genauso harmlos wie unter dessen glücklosem Vorgänger André Breitenreiter. "Wir haben gesehen, dass Leipzig in einer anderen Liga spielt. Wir waren überhaupt nicht drin in den Zweikämpfen, wir haben uns wenig zugetraut", sagte Doll.

Der Abstiegskandidat ist in der Bundesliga jetzt seit neun Spielen sieglos. Statt Aufbruchstimmung herrschte am Ende Resignation im Stadion. Keine gute Voraussetzung für das wichtige Abstiegsduell mit dem 1. FC Nürnberg in einer Woche. "Wir müssen die Köpfe jetzt schnellstmöglich freikriegen", sagte Torhüter Michael Esser. Leipzig festigte durch den Sieg den vierten Tabellenplatz. "Unter dem Strich haben wir das in den richtigen Momenten sehr gut gemacht und Lösungen gefunden", sagte Orban.

Doll krempelte bei seiner Bundesliga-Rückkehr nach elf Jahren sein neues Team gleich auf sechs Positionen um und überraschte unter anderem mit Julian Korb und Florent Muslija, die unter Breitenreiter zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt hatten. Dennoch dominierte der Tabellenvierte Leipzig, der auf den erkälteten Nationalspieler Timo Werner verzichten musste, von Beginn an klar. Hannovers Torwart Michael Esser rettete schon in den ersten zehn Minuten zweimal stark, Werner-Vertreter Matheus Cunha köpfelte an den Pfosten (19.).

Doll spielt an der Seitenlinie selbst mit

Doll war 3913 Tage nach seinem letzten Bundesliga-Auftritt als Coach von Borussia Dortmund von Beginn an voll dabei. Der 52-Jährige verhielt sich am Spielfeldrand so, als würde er selbst mitspielen, feuerte an und gestikulierte. Seine neue Mannschaft präsentierte sich zwar in der ersten Halbzeit im Defensivverhalten leicht verbessert, aber auch wie schon unter Breitenreiter mit einer hohen Fehlerquote im Spielaufbau und offensiv harmlos. Die Gäste waren spielerisch klar überlegen, agierten mit deutlich mehr Tempo und Ballsicherheit.

Mit zunehmender Spieldauer gelang es den Niedersachsen besser, den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten. Doch vor allem spielerisch war unter Doll kaum eine Verbesserung zu erkennen. Kurz vor der Pause rettete erneut Esser mit einer starken Parade gegen Marcel Sabitzer (42.), gegen den präzisen Foulelfmeter von Halstenberg war der Keeper dann aber machtlos. Zuvor hatte Kevin Akpoguma RB-Stürmer Cunha im eigenen Strafraum zu Fall gebracht. Es war bereits der siebte Elfmeter gegen die Hannoveraner in dieser Bundesliga-Saison.

Bei Leipzig ersetzte zur zweiten Halbzeit Yvon Mvogo Torhüter Peter Gulacsi, der mit muskulären Problemen in der Kabine blieb. Auch Doll reagierte und brachte in Bobby Wood und Hendrik Weydandt zwei neue Stürmer. Das Offensivspiel der Gastgeber verbesserte sich aber nicht, die Niedersachsen blieben weiter harmlos. Auf der Gegenseite sorgte RB-Kapitän Orban für die Vorentscheidung, als er nach einer Ecke völlig frei zum 2:0 einköpfelte. Danach war weder bei der Mannschaft noch bei den Fans von Hannover 96 ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage zu erkennen. Und für 96 kam es noch schlimmer, als Orban erneut nach einer Ecke zum 0:3-Endstand traf.