Von Carsten Scheele

Bundestrainer Alfred Gislason musste zugeben, dass sein Wissen über den ersten Gegner der deutschen Handball-Nationalmannschaft begrenzt war. Uruguay? Die Mannschaft aus Südamerika ist erstmals bei einer Weltmeisterschaft vertreten, sie spiele ihre Angriffe "extrem lang", verriet Gislason und klar, wie alle Teams aus Uruguay packe sie in der Abwehr ordentlich zu. Ansonsten war es schwierig mit den Vorhersagen, das letzte Pflichtspiel Uruguays ist ein gutes Jahr her - dann kam schließlich Corona.

Es hat dann doch nicht ganz gereicht mit kräftig zupackenden Abwehrarmen gegen das zwar verjüngte, aber trotzdem schlagkräftige deutsche Team etwas auszurichten. Das 43:14 (16:4) war der erwartet lockere Start für Gislasons Team in dieses spezielle WM-Turnier. Alle seien "superglücklich", sagte Torhüter Johannes Bitter in der ARD: "Wir haben uns genauso vorbereitet wie auf jeden starken Gegner."

Das Ergebnis, es wurde am Ende der höchste deutsche Auftaktsieg bei einer WM seit 63 Jahren, sei laut Bitter "natürlich völlig okay". Am Sonntag im zweiten Vorrundenspiel gegen die Kapverdischen Inseln dürften die Kräfteverhältnisse ähnlich sein; danach, gegen Ungarn, beginnt die WM so richtig.

Uruguays Torwart jubelt: zwei Paraden gegen Gensheimer!

Vier Spieler hatte Gislason vor dem Spiel informiert, dass sie nur auf der Tribüne sitzen würden. So wird es bei jedem WM-Spiel sein, im Kader stehen 20 Spieler, 16 dürfen auf den Spielberichtsbogen; also pausierten diesmal neben Torwart Andreas Wolff auch Moritz Preuss, Antonio Metzner und Lukas Stutzke. Wolff war jüngst intern mit Kritik an seinen Teamkollegen aufgefallen, die Maßnahme war trotzdem nicht als Strafe zu verstehen: Er bleibt der deutsche Torwart Nummer eins, es werden noch wichtigere Aufgaben kommen bei dieser WM.

Uruguays beste Handballer spielen fast alle in der heimischen Amateurliga. Sie sind Studenten, Lehrer, Wirtschaftsprüfer, die für die WM ihren Jahresurlaub eingereicht haben. Nur vier Spieler haben es ins Ausland geschafft, in Spaniens zweite Liga; so in etwa verlief die Partie auch. Das deutsche Team war körperlich und technisch in allen Punkten überlegen, zog über 3:0 und 8:2 auf 16:4 zur Pause davon. Bundestrainer Gislason hatte trotzdem etwas zu mäkeln an der Angriffsleistung - einige freie Würfe wurden fahrlässig vergeben, sogar der sonst so zuverlässige Kapitän Uwe Gensheimer beteiligte sich, erst von Außen, dann vom Kreis.

Zur Pause machte Uruguays Torwart Felipe Gonzalez einen ziemlich zufriedenen Eindruck: Klar, 16 Gegentore, aber immerhin zwei Paraden gegen Gensheimer!

Am Ende war es ein Sieg mit 29 Toren Abstand. Die Regeneration dürfte zügig gelingen, am Sonntagabend geht es gegen die Kapverden. Am Freitag bestätigte der Welthandballverband, dass die Partie stattfinden kann: Beim Gegner kamen keine weiteren Coronafälle hinzu; die jüngsten Tests fielen alle negativ aus.