Dass Gedeon Guardiola bei der Handball-EM im Januar gesichtet wurde, war wenig verwunderlich. Eher schon, wo: Der jahrelange Abwehrchef Spaniens stand nicht etwa am Spielort der Spanier in Mannheim, sondern am Vorrundenspielort München. Der Bayerische Handballverband hatte zu einer Gesprächsrunde prominente Handballer eingeladen, und Guardiola vom einzigen bayerischen Erstligisten HC Erlangen ist der wohlklingendste Name im Freistaat. War, um genauer zu sein, denn die Erlanger und der 39-jährige Abwehrspezialist haben sich nach etwas mehr als einem halben Jahr vorzeitig und einvernehmlich getrennt. Wenn die Mittelfranken am Sonntag beim Tabellenführer Füchse Berlin gastieren (15 Uhr, Dyn) weilt Guardiola bereits in der Heimat.