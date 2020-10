"Ich habe nichts in Szene gesetzt! Nie!"

Gladbachs Europacup-Duell mit Inter Mailand ruft Erinnerungen wach an die Büchsenwurfpartie von 1971. Noch immer lautet die Frage: Wurde Roberto Boninsegna schwer getroffen? Oder war es Schauspielerei?

Von Javier Cáceres

Dafür, dass der frühere Stürmer Roberto Boninsegna beteuert, "niemals geschauspielert zu haben", hat er die Filmgeschichte doch um ein paar erstaunliche Episoden bereichert. In einer Serie, die in Deutschland unter dem Titel "Die Verlobten" ausgestrahlt wurde, hatte er einen Cameo-Auftritt; im Kinofilm "Radiofreccia" wurde er mit seinem Spitznamen "Bonimba" erwähnt, und vor allem hatte er eine Statistenrolle in einem Film von Terence Hill, "Keiner haut wie Don Camilo" von 1983.