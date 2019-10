Wer zum aktuellen Tabellenführer der Bundesliga will, der muss von der Helmut-Grashoff-Straße in die Doktor-Adalbert-Jordan-Straße einbiegen und schließlich die Hennes-Weisweiler-Allee nehmen. Der Pilgerweg zum Stadion von Borussia Mönchengladbach ist mit großen Namen der Vereinshistorie gesegnet, und anders als auf diesem Pfad der Tugend kommt man auch gar nicht hin zu jenem Tempel, in dem die Gladbacher am Sonntagabend mit einem ereignisreichen 4:2 (2:0)-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal nacheinander den Spitzenplatz in Deutschlands oberster Liga verteidigt haben. Zur Pause schien die Sache durch Treffer von Marcus Thuram und Oscar Wendt eigentlich schon geritzt zu sein, doch nach dem Anschlusstreffer von Danny da Costa wurde es eng.

Immer weiter zurück reichen die historischen Daten für die Superlative der Gegenwart: Letztmals Tabellenführer gewesen waren die Gladbacher am dritten Spieltag 2011, letztmals Tabellenführer in einem fortgeschrittenen Saisonstadium am 13. Spieltag 1985 und letztmals vier Wochen lang Tabellenführer waren sie im Frühjahr 1977, als der Klub unter dem Trainer Udo Lattek seinen bis dato letzten von fünf Meistertiteln gewonnen hat. So weit gehen die Gedanken also schon am Niederrhein, aber wirklich nur für wagemutige Fans und mitnichten bei den Spielern, die diesbezüglich Fragen demonstrativ mit einem abschätzigen Grinsen quittieren.

Noch länger liegt der einzige Frankfurter Meistertitel zurück. 1959 gewannen die Hessen das Endspiel in der Verlängerung gegen den Erzrivalen Kickers Offenbach, aber an die Wiederholung solcher Emotionen denken momentan nur noch die unverbesserlichsten Optimisten, zumal beim Gastspiel in Gladbach die Stürmer Bas Dost und André Silva wegen Adduktoren- und Achillessehnen-Problemen ausfielen. Jeder der Beiden hatte zuvor drei Bundesliga-Treffer beigesteuert, das ist in der Summe ungefähr vergleichbar mit den vier Toren und fünf Torvorlagen des wegen muskulärer Probleme ebenfalls fehlenden Gladbachers Alassane Plea.

Die Trainer Marco Rose und Adi Hütter feierten ihr erstmaliges Aufeinandertreffern, seit sie in der Saison 2014/15 beide bei RB Salzburg gearbeitet hatten: Hütter als Chefcoach, Rose als Trainer der U16-Jugend. Sah man die beiderseitige RB-Fußball-Prägung diesem Bundesliga-Duell an? Absolut: Sehr dicht ging es da im Mittelfeld zu, die Spieler beider Teams eng vermischt wie bunte Streusel auf einem Kuchen, hohes Pressing, viele Ballverluste, dem Ball konnte ganz schwindelig werden.

Es bedurfte einer Ecke für die erste Chance, die Gladbachs Tony Jantschke per Kopf über das Tor bugsierte. So weit kam Frankfurts Daichi Kamada umgehend auf der anderen Seite gar nicht, als er unter einer Flanke hertauchte. Weil man sich in der neutralen Zone nichts schenkte und weil nach jedem Ball gestochert wurde, gab es hüben wie drüben manche Prellung. Man nennt das: Mentalität, auch wenn diese Vokabel bisweilen auf dem Index steht.

Das 1:0 in der 28. Minute erzielten die Gastgeber aber aus dem Spiel heraus und flach. Breel Embolo setzte sich auf rechts ab und passte scharf in die Mitte, wo Thuram ungestört einschob. Für die Frankfurter war diese Partie schon das 19. Pflichtspiel der Saison, für die Gladbacher erst die Nummer 13. Die Hessen, statt den Druck auf den Ausgleich forcieren zu können, wirkten nun vorübergehend von der Rolle. Bezeichnend dafür war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das Gladbacher Tor zum 2:0-Halbzeitstand, das der aufgerückte Linksverteidiger Wendt bloß deshalb im Nachschuss erzielen konnte, weil die Frankfurter den Ball im eigenen Strafraum nicht unter Kontrolle brachten.

Weil derselbe Wendt aber in der 59. Minute eine Flanke von Filip Kostic unterlief und Kamada deshalb Da Costa das 1:2 auflegen konnte, wurde es noch einmal spannend. In der 75. Minute schien Nico Elvedi seine Gladbacher mit dem Kopfballtor zum 3:1 schon zu erlösen, doch brachte Martin Hinteregger die Frankfurter vier Minuten später mit dem 2:3 wieder heran. Am Ende machte Denis Zakaria mit dem 4:2 (85.) alles klar, und die Frankfurter mussten sie sich damit trösten, dem Tabellenführer immerhin bis zum Schluss einen offenen Kampf geliefert zu haben.