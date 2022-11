Mitfavorit Spanien ist in der deutschen Gruppe mit einem Rekordsieg in die Fußball-WM in Katar gestartet. Wenige Stunden nach der Auftaktniederlage des DFB-Teams gegen Japan (1:2) gewann die Mannschaft von Nationaltrainer Luis Enrique ihr erstes Spiel in Gruppe E mit 7:0 (3:0) gegen Costa Rica. Der Leipziger Dani Olmo (11. Minute), Marco Asensio (21.), Ferran Torres (31., Foulelfmeter/54.), Gavi (74.), Carlos Soler (90.) und Alvaro Morata (90.+2) erzielten im Al-Thumama-Stadion in Doha die Treffer für den spielfreudigen Weltmeister von 2010. Für Spanien war es der höchste Sieg der eigenen WM-Geschichte. Im zweiten Gruppenspiel trifft das Team am Sonntag auf Deutschland.