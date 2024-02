Der 1. FC Nürnberg hat sich massiv über die Leistungen der Schiedsrichterinnen in der Frauen-Bundesliga beklagt und zugleich die Öffnung der Liga für männliche Unparteiische gefordert: "Wir sind an einem Punkt, in der die jetzige Situation im Schiedsrichterinnen-Bereich nicht mehr hinzunehmen ist und an dem wir bewusst öffentlich auf qualitative Missstände und strukturelle Defizite beim DFB hinweisen müssen und möchten", sagte Osman Cankaya, der Sportliche Leiter der Nürnberger Frauen. In einer Pressemitteilung des Aufsteigers und aktuellen Tabellenvorletzten betonte Cankaya: "Wir sprechen hier von einer vereinsübergreifenden, ligaweiten Problematik."