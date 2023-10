Fußball:Löw gibt Fehler zu

Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw bereut die Umstände, wie er im März 2019 den Weltmeistern Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng ihr Aus in der Nationalelf mitteilte. "Es war natürlich nicht die feine englische Art", sagte der 63-Jährige im Podcast "Spielmacher". Löw war damals unangekündigt beim FC Bayern aufgetaucht und hatte die drei mit einem Gesprächswunsch überrascht, das "war von der Art und Weise nicht gut", erinnerte sich der Weltmeister-Trainer von 2014. Die drei seien so verdiente Spieler gewesen, "sie haben mir so viel gegeben. Ich liebe sie nach wie vor für das, was sie geleistet haben für Deutschland. Das ist echt unglaublich gewesen mit welchem Einsatz, mit welcher Euphorie sie die Turniere gespielt haben."