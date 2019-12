Frankfurt bei Sieg gegen Guimarães in der K.o.-Runde

Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel der Europa League gegen die portugiesischen Gäste Vitória Guimarães heute (18.55 Uhr/DAZN) zieht Eintracht Frankfurt sicher in die K.o.-Runde ein. Im Hinspiel gewannen die Fußball-Bundesligisten mit 1:0. Die Hessen liegen in der Tabelle mit neun Punkten hinter dem FC Arsenal und zwei Zähler vor Standard Lüttich. Vitória Guimarães ist ohne Sieg und mit nur zwei Punkten als Gruppenletzter bereits ausgeschieden. Bei der Eintracht kehren die zuletzt angeschlagenen Mittelfeldspieler Sebastian Rode und Mijat Gacinovic wieder in den Kader zurück.