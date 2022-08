Von Thomas Kistner

Am Mittwoch tagt Afrikas Fußball-Konföderation Caf in Arusha/Tansania, dann blickt der mit 56 Ländern größte Erdteil-Verband in den Abgrund. Genauer: in die geprüfte Jahresbilanz (liegt der SZ vor). Die Finanzlage ist katastrophal. Seit 2016 schmolzen die Verbandsreserven von 131 Millionen Dollar auf 49 Millionen. In kürzester Zeit lösten sich 82 Millionen auf, die verbliebene Notreserve ist ungefähr so groß wie der Verlust allein im vergangenen Jahr. Schon Ende dieses Geschäftsjahres lauert der Bankrott.

Das ist eine beunruhigende Gemengelage, sie dürfte aber wie üblich unter den Tisch gekehrt werden. Denn seit Beginn des Niedergangs lenkt den Afrika-Verband eine Art Kolonialmacht aus dem Herzen Europas: der Weltverband im fernen Zürich. Erst wurde 2017 ein unbekannter Korrupti aus Madagaskar an die Caf-Spitze gehievt, Ahmad Ahmad - ziemlich gut erkennbar als Dankeschön dafür, dass dieser im Jahr zuvor dem Fifa-Boss Gianni Infantino Stimmen für dessen umwitterten Amtsantritt besorgt hatte. Dann trug der Weltverband einen veritablen Vertragsbruch mit: 2019 cancelte Ahmads Caf einen Zwölf-Jahres-Kontrakt mit dem Pariser Rechtekonzern Lagardère - obwohl ihm dieser 1,02 Milliarden Dollar Einnahmen bis 2028 garantiert hatte.

Der trickreiche Vorgang, der den Verband so stark ins Schlingern brachte, bleibt bis heute undurchschaubar. Juristische Rochaden liefen gezielt über eine ägyptische Wettbewerbsbehörde - die Caf ist in Kairo ansässig. Die weitere Entwicklung deutet jedenfalls auf politische Motive. Der Pariser Marketender Lagardère hatte als langjähriger Hauptgeldgeber in der Caf vor Ahmad auch viel Einfluss aufgebaut.

In der neuen Caf fand sich seit dem Bruch mit Lagardère nur kein Interessent mehr, der die Milliardenlücke schließen will. Die ausgedörrte Sponsorenlandschaft ziert heute auch ein russischer Online-Wettanbieter, der in Ländern wie Frankreich und England verboten ist und mit anrüchigen Geschäftsmodellen in Verbindung gebracht wird.

Ein Intimus von Infantino ist seit 2021 Caf-Generalsekretär

Und Lagardère? Die Franzosen wollen jetzt viel Geld zurück, weshalb Afrikas Fußball-Union allein im nun vorliegenden Jahresabschluss einen alarmierenden Betrag als Rückstellung für drohende Prozesse vermerkt hat: 31,5 Millionen Dollar. Die Lage ist dramatisch, schon wird mancherorts geraunt, die gebeutelte Föderation könne auf die Forward-Zuschüsse der Fifa schielen. Die gehören jedoch strikt in die Entwicklungshilfe für die 56 Mitgliedsländer des Dachverbands, nicht ins Tagesgeschäft einer Chaos-Institution.

Die Caf dirigiert neuerdings, auch so ein Zufall, ein ehemaliger Forward-Manager der Fifa, der für Afrika und die Karibik zuständig war: Veron Mosengo-Omba. Ein weiterer Intimus von Infantino, beide waren Studienfreunde. Als Infantino in der Fifa zum Boss aufstieg, wechselte der gebürtige Kongolese 2016 zum Weltverband. Im März 2021 zog er als Generalsekretär zur Caf und folgte faktisch zwei Vertrauten Infantinos nach.

Detailansicht öffnen Gestürzter Infantino-Freund: Ahmad Ahmad, ehemaliger Präsident der afrikanischen Fußball-Konföderation Caf. (Foto: AP/dpa)

Denn als 2019 der Untergang von dessen Verbündeten Ahmad Ahmad erkennbar wurde, zog die Fifa die Notbremse. Damals war Ahmad bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich sogar festgenommen worden; eingedenk einer Flut an Anzeigen von Caf-Mitarbeitern wurde der Fifa klar, dass sie mit dem Madegassen Richtung Justiz schlittern würde. Neben den Pariser Ermittlungen (zum Verbleib von sechs Millionen Dollar im Zuge eines Ausrüsterdeals mit einem Kumpel Ahmads) sowie der Lagardère-Vertragsaffäre lag ein Report der Wirtschaftsprüfer von PwC vor.

Der offenbarte, wie zwischen 2017 und 2019 unter Ahmad rund 24 Millionen Dollar in dunkle Kanäle versickerten - aus insgesamt 51 Millionen Dollar, die die Fifa der Caf überwiesen hatte. Unklar auch der Verbleib von Entwicklungsgeldern in Millionenhöhe: Es gab Zahlungen auf private Funktionärskonten und absurde Ausgaben für Geschenke und Reisen - darunter eine luxuriöse Pilgerreise nach Mekka.

Auf einmal braucht die Caf fünf statt zwei Vizepräsidenten

Nur, einfach fallen lassen konnte Infantino den Sportsfreund Ahmad wohl nicht. Der hatte ihm sogar die Generalsekretärin Fatma Samoura zugespielt, eine alte Bekannte Ahmads aus dem UN-Entwicklungshilfebüro. Als nun Ahmad taumelte, verfiel die Fifa-Spitze auf eine lustige Idee. Im August 2019 setzte sie, offiziell auf Bitte Ahmads, Samoura als Caf-Aufseherin ein. Die Senegalesin, eigentlich Fifa-Generalsekretärin, siedelte sogar nach Kairo um. Nach sechs Monaten wurden die Fifa-Konquistadoren vom Caf-Kongress selbst vor die Tür gesetzt, und Ahmad selbst bald darauf wegen korrupter Umtriebe gesperrt.

Monate später zog in Veron Mosengo der nächste Infantino-Vertraute ein - eine gelungene Ergänzung zum neuen, im März 2021 inthronisierten Caf-Präsidenten. Auch Patrice Motsepe, Minen-Milliardär aus Südafrika, zählt zum Freundeskreis des Fifa-Bosses. Der hatte, wie schon bei Ahmads Kür, auch vor Motsepes Berufung an die Caf-Spitze über ausgiebige Reisen durch Afrika inmitten der Pandemie den Eindruck einer unangemessenen Einflussnahme erweckt.

Dass der Südafrikaner, der sich erst vor zwei Wochen öffentlich gegen den Vorwurf wehrte, Infantinos Marionette zu sein, dem Fifa-Kapo auch in der großen Weltpolitik nahesteht, zeigte er 2020 bei einem Dinner am Weltwirtschaftsforum in Davos. Da bezeugte er US-Präsident Donald Trump öffentlich, dass "Afrika ihn liebt". Aber, hoppla: Afrika tobte! Und Motsepe ruderte zurück.

Detailansicht öffnen Afrika darf weder Transparenz noch Aufklärung erwarten, solange die Leute von Fifa-Präsident Gianni Infantino dort Regie führen. (Foto: Pradeep Dambarage/dpa)

Unter Motsepe hält die Talfahrt der Caf an, auch, weil sich die Anzahl der Kostgänger erhöht hat. Statt zwei Vizepräsidenten braucht Afrika jetzt unbedingt fünf, zwei Dutzend Funktionäre umfasst der Caf-Vorstand, die rund 500 000 Dollar an jährlichen Kosten verschlingen, pro Kopf. Zwar ist ihr Wirken bestürzend erfolglos, zum Trost gibt's dafür ein Bonus-System obendrauf: Nach Ablauf einer Amtsperiode darf der Caf-Boss 500 000 Dollar zusätzlich einsacken, die Vizes sind mit 250 000 dabei, jeder einfache Vorstand mit 150 000 - auch wenn einer nur wenige Monate im Amt war. Zum Wohle des Fußballs.

Der neue General erklärt, warum eine Debatte leider nicht möglich ist

Kein Wunder, dass Nationalverbände wie jener aus Sambia beim Kongress in Arusha nun gerne die Reißleine ziehen möchten. Er schlug vor, das superteure Führungs-Board zu halbieren, damit es statt wie bisher 12,5 Millionen Dollar jährlich nur noch sechs Millionen verschlingt - das brächte eine Ersparnis von 25 Millionen über vier Jahre. Angesichts der Kassenlage ein signifikanter Betrag. Doch der Vorschlag wurde nicht einmal weitergeleitet an die Caf-Mitglieder. Stattdessen setzte General Veron Mosengo ein umständliches formaljuristisches Erklärstück auf, weshalb das Thema keines für die Kongress-Agenda sein könne, nicht mal für eine freie Debatte. Wobei sich nicht nur der sambische Verband fragt, mit welcher Kompetenz der Caf-General und vormalige Fifa-Entwicklungsmanager so etwas entscheidet.

So oder so, für Arusha gibt es, neben dem fortschreitenden Finanzdesaster und der Frage, wie hoch das Prozessrisiko mit Lagardère wirklich ist, genügend andere mögliche Brandherde. So ranken sich hartnäckige Gerüchte um eine Art Pfandkonto, das die Elfenbeinküste beim Vertragsabschluss für den nächsten Afrika-Cup Anfang 2024 mit der Caf abschließen musste. Die denkwürdige Vereinbarung enthält eine Forderung von 61 Millionen Dollar, die als Garantieleistung vorab zu erbringen seien. Auch das wäre kein schönes Diskussionsthema für die Caf-Spitze.

Eingedenk der dramatischen, unter Fifa-Einfluss zumindest beschleunigten Schieflage des Erdteilverbandes lässt sich eines vorhersagen: Afrika darf weder Transparenz noch Aufklärung erwarten, solange Infantinos Leute dort Regie führen. Es sind, zur Erinnerung, auch Platzhalter eines Mannes, der den Weltverband bereits in die offene Spaltung mit der Europa-Union Uefa und der Südamerika-Konföderation Conmebol getrieben hat - und der seit einem knappen Jahr in Katar residiert, während in der Schweiz Strafermittlungen gegen ihn laufen.