Von Javier Cáceres, Madrid

Aymeric Laporte, 27, ist einer von 65 Spielern bei dieser EM, die nicht in dem Land geboren wurden, das sie bei diesem Turnier vertreten. Laporte wurde "in einem kleinen Ort in Frankreich" geboren, wie er sagt; in Agen, dem Hauptort des Départements Lot-et-Garonne im Südwesten. Er war Kapitän der Nachwuchsmannschaften des französischen Verbandes, wurde dann aber vor der EM in letzter Minute für Spaniens Nationalelf rekrutiert, nach einer Einbürgerung im Schnellverfahren.