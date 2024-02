Afrika- und Asien-Cup:Klinsmann und Südkorea gelingt die große Wende

Vier Elfer-Paraden

Südafrikas Torwart Ronwen Williams. (Foto: Themba Hadebe/AP)

Südafrika steht beim Afrika-Cup im Halbfinale - weil Torhüter Ronwen Williams im Elfmeterschießen eine Leistung zeigte, die es so noch selten gegeben hat bei einem bedeutenden Kontinental-Turnier. Kein einziges Tor war zwischen Südafrika und dem Überraschungsteam von den Kapverden in der regulären Spielzeit gefallen, kein einziges in der Verlängerung. Und danach ging es fast so weiter: Torwart Williams parierte gleich vier Versuche. Seine eigenen Kollegen waren aber auch nicht arg treffsicher. 2:1 nach Elfmeterschießen hieß es am Ende.