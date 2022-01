Von Javier Cáceres, Berlin

Wenn man Fredi Bobic, 50, vor dem Berliner Stadtduell im DFB-Pokal-Achtelfinale nach seinen persönlichen Derby-Erfahrungen fragt, dann sagt der Hertha-Sportchef: Karlsruhe! Bis heute wird daran erinnert, dass der frühere deutsche Nationalstürmer die meisten Tore des VfB Stuttgart in Derbys gegen den KSC erzielt hat: sieben Stück in neun Spielen. Vor Derbys, sagt Bobic, müsse ein Trainer idealerweise gar nichts sagen: "Die Spieler müssten auch so mit dem Messer zwischen den Zähnen rausrennen."

Fredi Bobic wurde nach seiner aktiven Zeit Manager beim bulgarischen Klub Burgas, beim VfB Stuttgart und bei Eintracht Frankfurt. Seit dem vergangenen Sommer ist er nun bei Hertha BSC im Amt - und er hat eine ganze Menge zu sagen. Zum Gespräch mit der SZ in der Hertha-Geschäftsstelle erscheint er überpünktlich. Trotz des düsteren Wetters in Berlin und der schwierigen Gesamtsituation bei der Hertha wirkt er vor dem Pokalderby gegen den 1. FC Union (Mittwoch, 20.45 Uhr, Olympiastadion) aufgeräumt und entspannt.

SZ: Herr Bobic, wenn man die Stimmung unter den Fans richtig deutet, dann hat Ihre Hertha im Derby gegen Union die Chance, eine bislang enttäuschende Saison zu retten. Teilen Sie diesen Eindruck?

Fredi Bobic: Es ist ein besonderes Spiel, allein schon, weil es ein K.-o.-Spiel ist. Du kannst danach nichts mehr rückgängig machen. Und natürlich habe ich mitbekommen, wie sich alle im Oktober nach der Auslosung gefreut haben: Derby! Ausverkauftes Stadion, Flutlicht, Romantik - und für uns die Chance, die Bundesliga-Niederlage aus der Hinrunde bei Union (0:2) wettzumachen. Es gibt das Gefühl: "Die machen's gerade besser als wir und stehen vor uns!"

Union ist in der Liga Tabellenfünfter - die ehrgeizige Hertha liegt auf Platz 13.

Das als Herthaner am Arbeitsplatz oder in der Kneipe zu ertragen, ist nicht einfach. Aber für mich steht nicht Union im Vordergrund. In Pokalspielen zählt für mich nur: Weiterkommen.

Bei Ihrem Amtsantritt schworen Sie die Hertha darauf ein, das Selbstverständnis einer Pokalmannschaft zu entwickeln. Sie müsse immer den Traum haben, ins Finale zu kommen! War dieser Appell nötig, weil Hertha bei den DFB-Pokal-Endspielen bisher stets nur Zaungast war, seit sie im heimischen Olympiastadion ausgetragen werden - wenn man die Bubis von Hertha II ausnimmt, die vor 30 Jahren mal sensationell das Finale erreichten?

Die Konstellation ist schon eine besondere. Und auch wenn man den Traum vom Finale hier immer gehabt hat - von außen betrachtet konnte man manchmal schon den Eindruck bekommen: Es wird hingenommen, wenn's nicht klappt. Das darf gerade hier in Berlin, am Finalstandort, nicht sein. Zumal die Chance, etwas zu gewinnen, im Pokal am realistischsten ist.

Wie weit sind Sie bei der Verankerung dieses Gefühls bei der Hertha?

Vor diesem Spiel gegen Union muss man niemanden speziell motivieren. Es ist wirklich schade, dass der Faktor Fans fast komplett wegfällt. Die Euphorie nicht teilen zu können, gefühlt allein im Stadion spielen zu müssen, das tut diesmal besonders weh.

Sie haben 1997 den Pokal als Spieler mit Stuttgart gewonnen - und 2018 als Manager mit Frankfurt. Im Podcast Phrasenmäher sagten Sie, der Pokalsieg mit der Eintracht, im Finale gegen den FC Bayern (3:1), habe Sie fast stärker berührt als damals der Triumph mit dem VfB. Warum?

Vielleicht hat das mit dem Alter zu tun, mit der Erfahrung. Jeder Spieler nimmt gern Titel mit, das war bei mir nicht anders. Aber kann man das als Spieler richtig auskosten, einordnen, wertschätzen? Im Management war das ein ganz anderes Gefühl. Zudem: Für Spieler ist es letztlich nur ein Spiel, wenn auch ein besonderes. Die Verantwortlichen hingegen basteln schon Wochen und Monate vorher an einem unfassbar aufwendigen Programmablauf.

Was hat der Pokalsieg vor knapp vier Jahren bei Frankfurt ausgelöst?

Extrem viel. Selbstwertgefühl, positive Emotion, Euphorie über den ersten Titelgewinn nach gefühlt 50 Jahren. Es gab eine unheimliche Nähe zwischen Mannschaft, Fans und Stadt.

Der Titel veränderte die Vereinskultur?

Ich denke schon. Ich weiß noch, wie wir in der Saison nach dem Finalsieg in der ersten Pokal-Runde gescheitert sind, und wie alle richtig sauer waren. Das zeigte mir: Das Gefühl, etwas gewinnen zu wollen, ging nicht mehr weg. Und siehe, im Jahr drauf waren wir wieder im Halbfinale.

In Berlin sprachen Sie bei Ihrem Einstieg nicht nur vom Pokal, sondern vor allem davon, Strukturen verändern und die Jugendarbeit neu aufstellen zu wollen. Sie sprachen von der Entwicklung einer "Spielphilosophie", die die Hertha abbilden solle. Wie ermittelt man so etwas?

Indem man alle Mitarbeiter mitnimmt, Meinungen einholt, Aufgaben stellt - und fordert, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir strukturell arbeiten und was für Profile man haben will, bei Mitarbeitern und bei Spielern.

Was würde der Mitarbeiter Bobic auf solche Fragen antworten? Sie waren ja von 2003 bis 2005 Hertha-Spieler und haben seit Jahrzehnten in Berlin Ihren Wohnsitz.

Für mich ist Berlin die Stadt der Fußballkäfige.

Sie meinen die vielen umzäunten Bolzplätze in der Hauptstadt, wo viele spätere Hertha-Profis groß geworden sind?

Ja, und was brauchst du, um dich da durchzusetzen? Mut, Leidenschaft, Durchsetzungsvermögen. Technik und Ellbogen. Diese Käfige sind Orte, in denen Typen herangezogen werden. Und ganz grundsätzlich vermissen wir Typen. Die Frage ist: Lassen wir sie wachsen in der Jugend?

Ihre Antwort?

Wenn wir für Deutschland eine Gesamtanalyse anstellen, muss man sagen: nein! Junge Menschen machen Fehler, und die Persönlichkeit, die sie widerspiegeln, muss man mit Leitplanken versehen. Aber man muss junge Menschen auch ausbrechen lassen. Persönlichkeitsentwicklung ist ein enorm wichtiges Thema.

Hat Sie der bisher zähe Saisonverlauf der Hertha in Ihrer Entwicklungsarbeit zurückgeworfen?

Der Saisonverlauf weniger. Natürlich will man gerne schnell Erfolg haben, mehr Spiele gewinnen, dann wäre vieles auf unserem Weg einfacher gewesen. Aber das Onboarding insgesamt war schwierig.

Inwiefern?

Als ich angekommen bin, habe ich schnell erkannt, dass vieles nicht so war, beziehungsweise dass ich vieles auch nicht so angehen konnte, wie ich gedacht hatte. Ich hatte mir vorgestellt, dass alles etwas stabiler und strukturierter abläuft. Aber man darf eines nicht vergessen: Über allem schwebt der Faktor Corona.

Was meinen Sie damit?

Wenn man Entwicklungen vorantreiben will, muss man Menschen mitnehmen, sie begeistern. Die Menschen sind gerade aber insgesamt zurückhaltender, was absolut verständlich ist. Das gilt ja nicht nur auf Hertha bezogen. Es ist insgesamt zurzeit nicht einfach, in einer positiven Grundstimmung zu bleiben und diese auch mit zur Arbeit zu nehmen. Ich sehe selten jemanden über den Ku'damm rennen, der Hurra schreit.

Sie sagten zum Jahresende, Sie seien sich bei der Hertha bisher mitunter "wie auf dem Amt" vorgekommen.

Hier haben viele ihre Arbeit so gemacht, wie sie dachten, und gemeint, sie machten es richtig. Isoliert betrachtet stimmte das vielleicht sogar. Aber es gab mir zu viel Inseldenken. Es fehlten mir Regulatoren, die diese Arbeit in eine gemeinsame Richtung lenken, die über Abteilungen hinweg das Miteinander vorleben. In diesem Klub gibt es wahnsinnig viel Talent. Aber man muss es fordern und fördern, ihm Raum zur Entfaltung geben. Darum geht es mir.

Sind Sie mit dieser Offenheit angeeckt? Zum Beispiel bei Präsident Werner Gegenbauer, der Hertha BSC seit x Jahren führt?

Er hat mich geholt, damit ich hier die Dinge verändere. Das hat er mir und auch selber öffentlich gesagt. Ich spüre da volle Rückendeckung. Und er ist nicht operativ tätig, was ich übrigens sehr schätze. Die Kommunikation mit ihm macht sehr viel Spaß.

"Wenn ich im Ausland anrufe, höre ich immer: "Ooooh!!! Hertha!! Great owner! Ihr habt ja Geld!"

Wie hat sich die Hertha seit Ihrer Zeit als Profi verändert?

Der Verein ist größer geworden. Die Geschäftsstelle ist richtig top. Was die sportliche Infrastruktur betrifft, ist vieles besser geworden, auch wenn da noch viel Luft nach oben ist. Grundsätzlich aber ist die Hertha gefühlt immer noch auf der Suche nach sich selbst.

Das ist seit Jahrzehnten so. Weil Berlin eine Stadt ist, in der man nur schwer zu sich selbst findet?

Berlin ist in der Tat keine einfache Stadt. Man muss hier großes Selbstvertrauen zeigen, Dinge anpacken wollen. Manchmal muss man auch laut bellen, um auf sich aufmerksam zu machen - was nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist, dieses Bellen.

Sie haben zuletzt wiederholt gesagt, dass Ihnen die Hertha zu laut vorkam.

Um Hertha war es verdammt laut. Aber nicht bei den wichtigen Themen und an den richtigen Stellen. Von dieser Aufgeregtheit muss man wieder ein bisschen runter - auch wenn das vielleicht langweiliger wirkt.

Die große Zäsur und auch die Lautstärke kamen bei Hertha vor zwei Jahren hinein - durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst und die 374 Millionen Euro seiner Tennor-Gruppe.

Diese Zahl begegnet mir immer wieder. Sogar wenn ich im Ausland anrufe, höre ich immer: "Ooooh!!! Hertha!! Great owner! Ihr habt ja Geld!" Die Leute wissen ja gar nicht, was wirklich Fakt ist, dass es den Beschleuniger Corona gibt, wie viel Geld wir eigentlich verloren haben und verlieren.

Soll heißen: Das Geld von Windhorst ist schon weg?

Die Spielräume sind aktuell jedenfalls durch die Umstände nicht da. Es wurde vor Corona viel investiert, und wir müssen auch Sicherheiten schaffen. Niemand weiß, wie lange uns diese Pandemie noch den Raum zur Entfaltung nimmt. Oder glauben Sie etwa, ich hätte Lust gehabt zu sparen und das Klischee des sprichwörtlichen Schwaben zu erfüllen? In einer Phase, in der am Kader unheimlich viel gemacht werden musste? Um all das zu verändern, was ich verändern wollte, wäre Kapital schon hilfreich gewesen.

Windhorst hat öffentlich bekundet, dass er unter Umständen bereit wäre, weiteres Geld nachzuschießen. Haben Sie Kontakt zum Investor?

Wir haben einen regelmäßigen, sehr offenen und guten Austausch. Als wir uns Ende November von Pal Dardai als Trainer trennen wollten, habe ich ihn auch informiert. Aber über Geld haben wir nie gesprochen. Die Frage stellt sich für mich aktuell nicht.

Weshalb war es nötig, den Hertha-Kader derart umzubauen?

Eine Antwort kann man aus manchen Verträgen herauslesen. Und sportlich haben wir eine Mannschaftsstruktur vorgefunden, die nicht schlüssig war. Es wurde in den letzten Jahren viel investiert. Aber wurde richtig investiert? Man sieht die Auswirkungen heute noch, es ist ja nicht umsonst von Wankelmütigkeit die Rede. Spiele, wo du dachtest: "Ah! Okay! So läuft's...!", wechselten sich mit Auftritten ab, die richtig schlecht waren, auf die man sich auf den ersten Blick keinen richtigen Reim machen konnte.

Aber auf den zweiten?

Dann vielleicht schon - weil in den zwei Jahren nach dem Neubeginn unglaublich viel Struktur draufgegangen ist. Spieler wie beispielsweise Skjelbred, Kalou, Lustenberger, die eine Achse gebildet hatten, sollten von Spielern ersetzt werden, die dafür noch gar nicht bereit waren. Und es kamen viele neue Spieler dazu. Ich habe mal gesagt: Hertha war wie ein gemischter Salat. Der aber nicht schmeckte.

Deshalb wickeln Sie gewissermaßen die ganze aufgeregte Phase der Hertha jetzt wieder ab? Teure Zugänge wie Córdoba oder Cunha wurden verkauft, Lukébakio und Piatek verliehen.

Wir versuchen gerade, alles auf eine gesunde Basis zu stellen. Das kriegt man in einem Transfer-Sommer aber nicht hin, schon gar nicht in diesen Zeiten, wo die Balance aus Wirtschaftlichkeit und den sportlichen Aspekten stimmen muss. Diese Aufgabe wird dauern. Diese Zeit müssen und werden wir uns nehmen, auch wenn der Fan draußen vielleicht enttäuscht ist, dass schon wieder von einem Übergangsjahr die Rede ist. Das ist mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre auch nachvollziehbar, aber die Realität.

Es fällt auf, dass Sie jetzt im Transfermarkt nicht in der teuersten, sondern in der Outlet-Abteilung unterwegs sind.

Outlet? Der Begriff gefällt mir.

Wir denken dabei aktuell an die Gerüchte um Kelian Nsona vom französischen Zweitligisten SM Caen. Er kommt für Hertha BSC angeblich nur in Frage, weil er einen Kreuzbandriss erlitten hatte, gewissermaßen eine Outlet-Macke ...

Mit dem Jungen sind wir tatsächlich sehr weit. Aber der Kreuzbandriss spielte dabei überhaupt keine Rolle. Um ihn bemüht sich die Scouting-Abteilung schon länger, den wollten viele Klubs aus Europa haben, auch aus der Bundesliga. Er soll nicht die Liga kurz und klein schießen. Er soll kommen, weil er jung und hungrig ist - und viel Entwicklungspotenzial hat.

Herr Bobic, wie weit sind Sie auf Ihrem Weg in Berlin?

Es ist nicht alles gelungen. Aber es ist auch nicht so schlecht, wie es viele sehen wollen.

Zum Beispiel das Fußballmagazin 11Freunde, das die Hertha mit dem Flughafen BER verglich: ein teures Projekt, das nicht funktioniert? Ihr Pokalgegner Union wurde da als leuchtendes Gegenbeispiel herangezogen.

Wenn du von unten kommst wie Union, geht vieles einfacher. Ich sage das voller Respekt: Die machen vieles richtig gut. Aber Union werden auch noch Probleme begegnen - dann wird sich zeigen, wie sie diese meistern. Und die Prozesse bei Hertha sind anders.

Es fällt insgesamt auf, dass die sogenannten kleinen Klubs wie Freiburg oder Union in der Liga dynamisch unterwegs sind und sich entwickeln. Vereine wie Wolfsburg, Hertha oder Gladbach haben aktuell große Probleme. Woran liegt das?

An der Größe der Organisationen. Es gab von heute auf morgen durch Corona für alle ein Stopp-Schild. Aber das hat die größeren Vereine viel stärker getroffen, weil sie größere und teurere Mannschaften und Apparate haben. Kleinere Vereine haben ganz andere Fixkosten. Die haben ebenfalls Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Aber sie schlugen anders durch.

Bei der Hertha war, als Sie kamen, Pal Dardai noch Trainer. Durch die Stadt waberte aber immer das Gerücht: So richtig überzeugt ist Fredi Bobic nicht von Dardai. Korrekt?

Als er nach dem Sommer blieb, war für mich klar: Nur die Leistung zählt. Nicht in dem Sinne, dass ich irgendwelche utopischen Ziele formuliert oder gefordert hätte: Wir müssen nach Europa oder so. Nein, ich wollte Stabilität sehen, und dass er Spieler besser macht. Ich hatte auch ein gutes Gefühl, dass er das hinbekommt - wegen der Eindrücke, die ich von außen gewonnen hatte, und weil er in seiner ersten Amtszeit eine gute Rolle gespielt hatte, auch wenn manche sagten, dass keine Entwicklung zu sehen war, was ich gar nicht bewerten möchte. Auch die Rückmeldungen von (Sportdirektor) Arne Friedrich waren positiv. Er sagte immer, dass Pal das im schweren Abstiegskampf in der Vorsaison sehr gut gemacht hat. Er hatte mein komplettes Grundvertrauen. Aber dann kam eine Phase, auch mit seinem Ausbruch nach dem dritten Spiel...

...die berühmte Medienrunde am Tag nach der 0:5 Niederlage beim FC Bayern, als Dardai sein Amt im Grunde zur Verfügung stellte, und vom "kleinen Pal" redete, der nur "zur Aushilfe" da ist...

Da mussten wir vieles kitten, auch gegenüber der Mannschaft. Ich habe das ihm gegenüber deutlich angesprochen, und danach auch öffentlich, um den Klub zu schützen. Das Thema war in meinen Augen erledigt. Doch dann kam einfach zu wenig. Man hat gemerkt, dass es im Zusammenspiel mit der Mannschaft nicht mehr passen wird.

"Warum soll man Garantien geben? Warum soll man Angst haben, wenn man überzeugt ist von dem, was man tut?"

Anstelle von Dardai kam Tayfun Korkut. Warum er?

Mir gefallen seine kommunikativen Fähigkeiten, seine empathische Art, seine Zielstrebigkeit. Es jammert nicht, wenn mal einer ausfällt. Er packt an und geht mit. Er ist ein Teamplayer. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten.

Sein Vertrag läuft bis Juni. Sie betonen immer, dass er eine faire Chance bekäme, auch über das Saisonende zu bleiben - wenn die Arbeit stimmt. Dennoch, als Niko Kovac, der mit Ihnen in Frankfurt große Erfolge feierte und später FC-Bayern-Trainer wurde, kürzlich in Monaco entlassen wurde, galt er umgehend Kandidat bei der Hertha. Sie reagierten einigermaßen gereizt darauf.

Weil man es sich da viel zu einfach macht. Wenn Adi Hütter morgen wieder auf dem Markt wäre, kommt er dann etwa auch nach Berlin? Ich bitte Sie.

Aber widerspricht die kurze Laufzeit des Korkut-Vertrags nicht dem von Ihnen formulierten Anspruch, gerade auf dem Trainerposten Stabilität reinzubekommen?

Natürlich strebe ich da Stabilität an! Aber deswegen statte ich einen Trainer doch nicht mit einem Fünfjahresvertrag aus. Da würden doch auch alle zurecht sagen: Hat er sie noch alle? Ich persönlich würde auch Jahresverträge unterschreiben. Hätte ich überhaupt kein Problem damit, diese Unabhängigkeit habe ich. Und die hat Tayfun Korkut auch. Er sagt, er finde es gut so. Wir werden uns irgendwann in die Augen schauen und uns fragen: Machen wir weiter, machen wir nicht weiter? Warum soll man Garantien geben? Warum soll man Angst haben, wenn man überzeugt ist von dem, was man tut?

Die Frage stellen wir auch deshalb, weil Sie bei der Frage nach Niko Kovac einen Satz sagten, der hellhörig machen musste: Sie könnten nicht mal garantieren, dass Sie selbst im Sommer noch da sind...

Weil ich Realist bin. Im Fußball ist es doch immer so, dass was passieren kann: Der macht einen schlechten Job, der muss wieder weg. Sind Geschäftsführer immun gegen so etwas? In Stuttgart habe ich auch gesagt, dass ich nicht wüsste, ob ich einen Monat, ein Jahr oder ein ganzes Leben da bin...

Hieße "ein ganzes Leben" in Berlin auch: im neuen, eigenen Fußball-Stadion, von dem die Hertha träumt?

Diese Perspektive war einer der Gründe, diesen Job zu übernehmen. Ein eigenes, reines Fußball-Stadion, eingegliedert im Olympiapark, wäre ein Quantensprung für den Klub. Es würde das Olympiastadion, das ich sehr liebe, auch überhaupt nicht abwerten. Ein kleineres Stadion, in dem unsere Fans das Gefühl haben, das ist unser Zuhause, wäre bloß das i-Tüpfelchen.

Berlin hat seit wenigen Wochen eine neue Regierung. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sie den Standort genehmigt?

Ich hoffe auf die Erkenntnis, dass ein neues Stadion nicht nur zum Wohle von Hertha, sondern auch zum Wohle Hvon Berlin wäre. Die Gespräche darüber führen wir. Unaufgeregt und in aller Ruhe.