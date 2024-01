Bayern führt wieder

Detailansicht öffnen Ganzer Einsatz: Sarah Zadrazil (links) vom FC Bayern München. (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images for DFB)

So mau das vergangene Jahr endete, so zufrieden dürften die Fußballerinnen des FC Bayern nun mit ihrem Start nach der Winterpause sein. Erst haben sie das vorzeitige Aus in der Gruppenphase der Champions League mit einem 2:2 bei der AS Rom verhindert; dann gegen die TSG 1899 Hoffenheim dank eines Freistoßtreffers von Klara Bühl die Bundesliga-Führung zurückerobert. Beide Erfolge waren mühsam erkämpft, für Bühl stand nach dem 1:0 dennoch fest: "Wir kommen aus einer schwierigen Phase, die zum Glück nur kurz angehalten hat." Ob dem so ist, bleibt abzuwarten, ein gestärktes Selbstbewusstsein jedenfalls können die Münchnerinnen gut gebrauchen: Am Dienstag müssen sie Paris Saint-Germain besiegen, um das Viertelfinale der Königsklasse zu erreichen. Sollte ihnen das gelingen, wäre es wohl auch zu ertragen, sollte der VfL Wolfsburg am Montagabend gegen die SGS Essen gewinnen und mit einem Punkt mehr und wieder auf Platz eins der Bundesliga stehen.