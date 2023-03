Champions League in Neapel:Plötzlich doch Hoffnung für Eintracht-Fans

Im Hinspiel in Frankfurt erhellten Leuchtfeuer und Bengalos den Frankfurter Fanblock - nun könnten auch im Rückspiel in Neapel deutsche Besucher dabei sein.

Von Oliver Meiler, Rom

Kehrtwende in letzter Minute? Nach bereits annullierten Charterflügen und stornierten Hotels könnte es nun plötzlich sein, dass der Anhang von Eintracht Frankfurt vielleicht doch Tickets kaufen darf für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am kommenden Mittwoch in Neapel. Das jedenfalls findet das Verwaltungsgericht Kampaniens, der Region rund um Neapel. Es war von den Anwälten der Frankfurter angerufen worden. Ein "Tribunale amministrativo regionale", kurz TAR, beschäftigt sich mit Erlassen aus den Verwaltungsbehörden. In diesem Fall ging es letztlich um einen Bescheid aus dem Innenministerium, das in Deutschland für viel Ärger gesorgt hatte.

Nach einer Risikoabschätzung des Präfekten von Neapel, wie die Italiener die Statthalter des Innenministeriums in den Provinzen nennen, war man in Rom zu dem Schluss gelangt, dass es besser sei, wenn die Fans der Eintracht nicht nach Neapel reisten - und untersagten deshalb der SSC Napoli, 2700 Eintrittskarten an Gästefans zu verkaufen. 2400 von ihnen sollten einen Platz im Gästesektor des Stadio Diego Armando Maradona erhalten.

Als Grund hatte der Präfekt die gewaltsamen Vorfälle in Frankfurt rund um das Hinspiel und die möglichen Folgen daraus für das Rückspiel genannt. Die Gefahr sei groß, dass es erneut Probleme geben würde - zumal man Hinweise dafür habe, dass auch Ultras von Atalanta Bergamo, die mit jenen von Eintracht alliiert sind, nach Neapel reisen würden. Die Begegnung wurde vom so genannten "Komitee für Sicherheitsanalysen vor Sportveranstaltungen", dem CASMS, als "Hochrisikospiel" klassiert. In Italien werden vor solchen Partien die Gästesektoren geschlossen.

Die Eintracht-Vereinsführung fand, Italien leiste einen Offenbarungseid: Der Staat sehe sich selbst offenbar nicht imstande, für Sicherheit zu sorgen und lade deshalb die Gästefans aus. Es hieß auch, dadurch werde der sportliche Wettbewerb verzerrt. Zur Erinnerung: Die SGE hatte das Hinspiel gegen den Tabellenführer der italienischen Serie A 0:2 verloren. Es kursierte außerdem der Vorwurf, Italien setze sich mit dem Verbot über ein Grundrecht hinweg. Für Aufsehen sorgte ein Spruchband in der Südkurve der Münchner Allianz Arena beim Spiel der Bayern gegen Paris, auf dem Italiens Innenminister Matteo Piantedosi kritisiert wurde - auf Italienisch.

Laut Gericht gibt es Alternativen zur "Option null". Nun liegt der Ball wieder im Ministerium

Nun hält indes das kampanische TAR die Berufung der Frankfurter für statthaft und suspendiert das Verbot aus dem Ministerium: Es sei "unverhältnismäßig", heißt es in der Verfügung. Sofern das Ministerium keine neuen und gravierenden Risikohinweise vorlegen könne, gebe es durchaus auch Alternativen zur "Option null", solche, die weniger invasiv seien als ein Totalausschluss für Gästefans im Stadion. Das Sicherheitsrisiko sei nämlich nach bisherigem Stand der Erkenntnisse nicht größer als vor anderen Spielen auch. Der Aufschub durch das Gericht bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Napoli jetzt Karten an deutsche Fans verkaufen darf: "Der Ball liegt wieder beim Innenministerium", schreibt die Gazzetta dello Sport. Kann es seine Sorge besser belegen, sind die Hoffnungen der Frankfurter wieder dahin.

In Italien selbst hatte das Verbot zunächst überhaupt keine Reaktionen ausgelöst. Zum öffentlichen Thema wurde der Fall erst, als in Deutschland Unmut laut wurde. Sportzeitungen machten dann einen "diplomatischen Casus" daraus, die großen italienischen Tageszeitungen berichteten fast gar nicht darüber. Man ist es in Italien gewohnt, dass Fans ausgeladen werden, wenn das Komitee das Sicherheitsrisiko als zu hoch einstuft. Da gibt es fast nie Diskussionen, die Auswärtsverbote werden auch nicht politisch gedeutet: Sie sind das Ende einer polizeibehördlichen Evaluierung und werden als solche hingenommen.

Dazu muss man wissen, dass das CASMS einst gegründet wurde, weil es eine Serie schwerer Vorfälle gegeben hatte und der Staat die Lage in den Griff bekommen wollte. Im Gremium, das Italiens Fanmilieu studiert, sitzen neben Vertretern des Fussballverbands auch Zivilschützer, Betreiber von Autobahnraststätten, Beamte der Eisenbahnpolizei, Carabinieri, Feuerwehrleute, ein Abgesandter des Olympischen Komitees. Die treffen sich wöchentlich und prüfen die Lage vor dem nächsten Spieltag.

Misslich, aber letztlich verhältnismäßig - wie die Italiener die Lage sehen

Manchmal verhängt das Ministerium auch lange Sperren. So ist es zum Beispiel Fans von der AS Roma seit Jahren untersagt, zu Auswärtsspielen nach Neapel zu fahren und umgekehrt, weil man sich nach schweren Zusammenstößen in der Vergangenheit immer vor Racheoperationen fürchtet. Am 3. Mai 2014 war ein junger Fan von Napoli in Rom von Schüssen getroffen worden: Ciro Esposito erlag zwei Monate später seinen Verletzungen. Wahrscheinlich liegt es an tragischen Präzedenzfällen wie diesem, und es gab etliche davon, dass man in Italien Stadionverbote hinnimmt - als missliche, letztlich aber verhältnismäßige Maßnahmen zum Schutz aller.

Außergewöhnlich ist, dass in diesem Fall Fans aus dem Ausland betroffen wären. Doch aus Sicht der Italiener gibt es auch im europäischen Kontext bedenkenswerte Präzedenzfälle.

Einer von vielen ist der Besuch von 10 000 Eintracht-Fans im Dezember 2018 in Rom. Frankfurt spielte gegen Lazio in der Europa League. In den italienischen Medien laufen die Vorkommnisse rund um jene Begegnung seither unter dem Schlagwort "devastazione", Verwüstung. Das mag ein etwas dramatischer Sammelbegriff sein für das, was passiert ist. Die Bilder der umtosten Piazza del Popolo aber, einer der schönsten Plätze Roms, blieb in den Köpfen der Römer haften. Als Beleidigung der Stadt. Einmal richteten Fans von Feyenoord Rotterdam die "Barcaccia", Berninis barocken Brunnen auf der Piazza di Spagna, so übel her, dass nun bei jedem Heimspiel eines römischen Vereins in einem europäischen Wettbewerb die ganze Gegend rund um die Spanische Treppe abgesperrt werden muss. Es sind Bilder wie Warnrufe, sie wirken wohl auch im Gremium der Risikoprüfer des Innenministeriums wie Trigger.