Premiere in Grün: 1991 fuhr Michael Schumacher für Jordan sein erstes Rennen in der Formel 1. Sein Sohn Mick wird auf dieser Strecke dieses Wochenende erstmals ein Auto der Königsklasse lenken.

Von Anna Dreher, Spa

Keine Knöpfe am Lenkrad, kein Cockpitschutz, eine andere Schaltung. Mick Schumacher kennt Kommandozentralen ja in- und auswendig, er ist schon viele Rennwagen gefahren. Aber dieser war doch anders als jene, in denen er zuvor gesessen war. Auch diese Lackierung, ein sattes Grün mit blauen Akzenten. Ein historisches und besonderes Auto, vor allem für ihn: der Jordan 191.

Als der Große Preis von Silverstone im Juli beendet war und der 22-Jährige seinen Haas geparkt hatte, mit dem er seit diesem Jahr seine Debüt-Saison in der Formel 1 bestreitet, setzte er seine ganz eigene Reihe von Fahrten in historischen Autos fort. In Spa hatte diese 2017 begonnen. Damals drehte er Runden im Benetton B194, mit dem sein Vater, der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher, 1994 seinen ersten Titel in der Formel 1 geholt hatte. 2019 lenkte Mick Schumacher dann einen Ferrari F2004 über den Hockenheimring - eine Rakete, mit der Michael seinen letzten Titel gewann. Und nun also der Jordan, in dem sein Vater am 25. August 1991 in Spa zum ersten Mal ein Rennen in der Königsklasse fuhr.

Die Bilder von Micks Fahrt sollen an diesem Wochenende beim britischen Fernsehsender Sky Sports F1 ausgestrahlt werden, und das passt natürlich bestens: Fast exakt drei Jahrzehnte nach seinem Vater wird Mick Schumacher bei seinem zwölften Auftritt in der Königsklasse einen Wagen über den Circuit de Spa-Francorchamps jagen. "Das ist ein wirklich spezieller Moment für mich und meine Familie", sagte er vor dem Großen Preis von Belgien am Sonntag (15 Uhr), "ich bin sehr froh, dass auch ich auf dieser besonderen Strecke meine Spuren hinterlassen kann."

Die erste Formel-1-Fahrt wurde Schumacher aufgrund einer Schwindelei ermöglicht

Filmaufnahmen vom Rennen in Spa 1991, das Ayrton Senna vor Gerhard Berger und Nelson Piquet gewann, flimmerten am Donnerstag über dutzende Fernsehbildschirme im Medienzentrum. Michael Schumachers Jordan war dabei nur kurz zu sehen, sein erster Auftritt war im Gegensatz zu seiner überaus erfolgreichen und langen Karriere ja ein knapper. Die Geschichte dazu gehört längst zu einer der größten Legenden im Motorsport.

Der damals 22-Jährige wartete im Mercedes-Juniorteam auf eine Chance - die unverhofft kam. Bertrand Gachot, Stammfahrer bei Jordan, saß nach einem Reizgasangriff auf einen Taxifahrer im Gefängnis. Schumachers damaliger Manager Willi Weber machte Teamchef Eddie Jordan weis, dass sein Protegé bestens mit der Strecke vertraut sei. Dabei lernte Schumacher den Berg- und Tal-Kurs erst kennen, als er diesen mit dem Fahrrad abfuhr. Als es dann soweit war, zeigte der Kerpener auf Anhieb sein Talent: Er startete das Rennen als Siebter, eine Sensation, und überholte direkt zwei Konkurrenten. Nach ein paar hundert Metern ging die Kupplung kaputt. Doch was Schumacher bis dahin gezeigt hatte, reichte zur Beförderung. Das nächste Rennen fuhr er für Benetton als Fünfter direkt in die Punkte und wurde zu einem der Besten seines Sports.

In den Nachwuchsserien hatte Mick Schumacher in Spa Erfolg - in der Formel 1 dürfte der noch auf sich warten lassen

Die anspruchsvolle Strecke von Spa sollte eine besondere für Michael Schumacher bleiben. Hier bejubelte er ein Jahr nach seiner Premiere seinen ersten von insgesamt 91 Formel-1-Siegen, der einen Motorsport-Hype in Deutschland lostrat. Seinen siebten WM-Titel 2004 - mit dem er bis zur Egalisierung durch Lewis Hamilton vor einem Jahr alleiniger Rekordchampion war - sicherte er sich hier vorzeitig. Insgesamt gewann er sechsmal in seinem von ihm selbst so bezeichneten "Wohnzimmer", 2012 ernannte ihn die Stadt zum Ehrenbürger.

Detailansicht öffnen "Die Vorfreude auf Spa war schon das ganze Jahr groß": Mick Schumacher (links) auf der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Belgien. (Foto: Xpbimages/AP)

Und wie solche Geschichten im Sport manchmal fortgeschrieben werden, ist der Kurs in den Ardennen auch für den Sohn zu einem besonderen Ort geworden, zu einem seiner Lieblingskurse. "Die Strecke hat meinem Papa viel bedeutet, entsprechend ist es für mich", sagte er nun. "Die Vorfreude auf Spa war schon das ganze Jahr groß, ich habe den Flug hierher schon sehnsüchtig erwartet."

2018 holte er hier in der Formel 3 seine erste Pole-Position und seinen ersten Sieg. Als er 2019 in der Formel 2 fuhr, erlebte er den tödlichen Unfall des Franzosen Anthoine Hubert. 2020 wurde Mick Schumacher auf dem Weg zu seinem Meistertitel in Spa Dritter und Zweiter. Und jetzt? "Hoffentlich spielt das Wetter für mich mit und wir bekommen Regen, das macht es spannender und eröffnet uns andere Möglichkeiten", sagte er. "Wenn es trocken bleibt, wird unser Auto hier wahrscheinlich schwächeln."

Die Geschwindigkeit ist das große des Problem des Haas, das Auto ist unter normalen Umständen nicht konkurrenzfähig. Außer in Aserbaidschan, wo Mick Schumacher als Dreizehnter ins Ziel kam, und einem zwölften Platz in Ungarn vor der Sommerpause, stimmten die Ergebnisse bislang nicht mit seinen Ansprüchen überein. Die hinteren Ränge werden aber auch in der zweiten Saisonhälfte für den US-Rennstall reserviert bleiben. Schumacher dürfte bei seinem Formel-1-Debüt in Spa also nicht wie einst sein Vater von einem der besten zehn Plätze starten. Immerhin: Während er über das Rennen sprach, hingen dunkle Regenwolken über der Strecke.