Kommentar von Klaus Hoeltzenbein

Kurz zur Erinnerung: Man hatte Hansi Flick schon einmal in einer ähnlichen Situation gesehen. Mancher wird es vergessen haben, zum einen, weil es sechs Sommer zurückliegt, zum anderen, weil er sich von jeher eher in der Rolle des loyalen Helfers denn in der des lauten Darstellers sieht. 2014 half er Joachim Löw in Rio, als Bundestrainer Weltmeister zu werden. 2020, so wird er es darzustellen versuchen, half er seinen Spielern, die Champions League zu gewinnen. Und zugleich dieses Triple aus nationaler Meisterschaft, Pokalsieg und dem hässlichen Henkelpott als Krönung obendrauf. So ein Triple ist selten, bislang hatte in Deutschland nur Jupp Heynckes 2013 dem FC Bayern dazu dirigieren können. Was beide Trainer eint: Bescheidenheit im Dienst der Sache. Kein Wunder, dass sich Flick auf Heynckes beruft.

Müßig, jetzt darüber zu urteilen, ob dieser Pokalsieg vor leeren Tribünen ein vollwertiger Pokalsieg ist; ob er im ewigen Wert einem Pokalsieg vor vollen Tribünen entspricht. Eines vorweg: Dieser Wettbewerb hatte vor fast einem Jahr vor einer Live-Kulisse begonnen, dann kam das Virus, und so musste er als reines Fernsehspiel beendet werden. Allein die Tatsache, dass nie zuvor ein solcher Hybrid von Wettbewerb zu coachen war, dokumentiert den Wert der Trainerleistung von Flick. Vom Assistent zum Chef zum Champion - binnen nur eines Jahres. Niemals zuvor hat jemand schneller eine solche Karriere durchlaufen. Und das mit bereits 55! Am Ende war's eine knappe Geschichte. Ein einziges Tor, der Treffer von Kingsley Coman, ließ Flick über Landsmann Thomas Tuchel triumphieren.

Aufgewertet worden war beider Trainerduell durch den Stressfaktor der Statistik. Erst zum dritten Mal coachten zwei Landsleute ein Champions-League-Finale gegeneinander; 2013 setzte sich Heynckes mit den Bayern gegen die Dortmunder von Jürgen Klopp durch. Klopp wiederum reichte den im Vorjahr mit dem FC Liverpool errungenen Henkelpott jetzt weiter an Flick, der der sechste Deutsche ist, der seit 1955/56 die wichtigste Trophäe des Klubfußballs gewann. Auch Udo Lattek, Dettmar Cramer und Ottmar Hitzfeld zählen zu diesem Sextett. Eine Trainergarde, die in der Gegenwart sehr viele begabte Nachfolger findet: Julian Nagelsmann scheiterte im Halbfinale mit RB Leipzig erst an Tuchel und Paris; Klopp gewann jüngst als erster deutscher Coach die Premier League.

Das Hoch der deutschen Trainer - eine Momentaufnahme am Ende einer kuriosen Saison? Oder doch mehr? Jedenfalls kann der Fußball die im Land grassierende Personalskepsis bei Führungskräften nicht teilen. Von Junior Nagelsmann, 33, bis zu Großmeister Flick, 55, - aus jeder Generation ist gerade Passendes dabei.