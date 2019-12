Dreizehn Monate ist es jetzt her, dass Gianni Infantino die Fußballwelt in Aufruhr versetzte. Da war der Fifa-Präsident dabei ertappt worden, wie er fast alle Rechte des Weltverbands an Investoren verscherbeln wollte. Fast im Alleingang hatte Infantino, gegen alle juristischen Ratschläge, einen 25-Milliarden-Dollar-Deal verhandelt - nicht mal die Fifa-Vorstände waren eingeweiht. Das geheime Arbeitspapier, das die SZ im November 2018 öffentlich machte, enthielt absurde Zugeständnisse an Interessenten um den japanischen Softbank-Konzern sowie Investoren aus dem arabischen Raum.