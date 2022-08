Traf sich Gianni Infantino konspirativ mit einem Staatsanwalt, der eigentlich gegen ihn ermitteln sollte? Neue Erkenntnisse stützen diesen Verdacht - sollte er sich bestätigen, brächte es die Schweizer Bundesjustiz in höchste Erklärungsnot.

Von Thomas Kistner

Die Justizaffäre um Fifa-Präsident Gianni Infantino und seine Geheimtreffen mit der Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) droht zu eskalieren. Nach Informationen von SZ und der französischen Zeitung Le Monde vernahmen zwei Sonderermittler am Freitag in Zürich einen neuen Beschuldigten: Cédric Remund. Der Staatsanwalt des Bundes hatte zentrale Fußball-Verfahren der BA geführt, jetzt wurde er zu den diskreten Dates von Infantino anno 2016 und 2017 mit dem damaligen Bundesanwalt Michael Lauber befragt. Dabei lautet die Kernfrage: Wer saß beim letzten dieser Treffen im Juni 2017 als fünfte Person am Tisch?