Von Thomas Kistner

Am Mittwoch tagt Afrikas Fußball-Konföderation Caf in Arusha/Tansania, dann blickt der mit 56 Ländern größte Erdteil-Verband in den Abgrund. Genauer: in die geprüfte Jahresbilanz (liegt der SZ vor). Die Finanzlage ist katastrophal. Seit 2016 schmolzen die Verbandsreserven von 131 Millionen Dollar auf 49 Millionen. In kürzester Zeit lösten sich 82 Millionen auf, die verbliebene Notreserve ist ungefähr so groß wie der Verlust allein im vergangenen Jahr. Schon Ende dieses Geschäftsjahres lauert der Bankrott.