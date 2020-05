Per Elfmeter, per Kopf und ohne wirkliche Probleme: Der FC Bayern gewinnt mit 2:0 an der verwaisten Alten Försterei und bleibt Tabellenführer vor Borussia Dortmund.

Stadien haben Seelen. Und man tut niemandem Unrecht, wenn man festhält, dass es nur wenige Gemäuer in der deutschen Fußballbundesliga gibt, die so viel Seele, so viel Emotion, so viel Ausdruck besitzen wie das Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Und man muss, um das zu belegen, nicht einmal vor Jahresfrist zugegen gewesen sei, als der 1. FC Union erstmals in seiner Geschichte in die erste Liga aufstieg, als das Stadion explodierte. Am Sonntag war alles anders. War das Stadion, wie es der gültige Kanon des Spielbetriebs verlangt: leer. War, anders gesagt, bloß noch "das Skelett einer Menschenmenge", wie der verstorbene uruguayische Schriftsteller Mario Benedetti einmal eine Arena ohne Zuschauer definierte.

Es wird sich darüber streiten lassen, ob es einen Einfluss darauf hatte, dass der 1. FC Union sein erstes Pflichtheimspiel gegen den FC Bayern der Geschichte mit 0:2 verlor, durch einen von Robert Lewandowski verwandelten Foulelfmeter (40.) und einen Kopfballtreffer von Benjamin Pavard nach einer Ecke von Joshua Kimmich (80.). Der FC Bayern baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte gegenüber Borussia Dortmund aus.

Die Unioner waren nicht nur wegen der fehlenden Zuschauer gehandicapt in die Partie gegangen. Zu Beginn der Woche hatte der Coach Urs Fischer das Trainingslager im 300 Kilometer entfernten Barsinghausen verlassen müssen; wegen eines Trauerfalls in der Familie blieb er der Partie letztlich fern. Er wurde von seinem Assistenten Marcus Hoffmann vertreten. Und doch war kaum ein Indiz der Verunsicherung zu sehen, als die letzten Takte der Vereinshymne verklungen waren. Die Unioner legten, als sie aus den Katakomben kamen, nicht bloß ihre Gesichtsmaske ab. Sie steckten sich in altbewährter Manier ein imaginäres Messer zwischen die Zähne. Und bereiteten den Bayern aus einer überaus anregenden Ordnung heraus das eine oder andere Problem.

Es war auch kein Zufall, dass die Berliner zu den ersten Chancen der Partie kamen. Zu guten Chancen: Zunächst zog Marius Bülter aus kurzer Distanz ab, jedoch genau auf den Bayern-Schlussmann Manuel Neuer (4.). Dann wieder hatte Stürmer Anthony Ujah, der etwas überraschend für den Schweden Sebastian Andersson in der Startelf stand, zu viel Zeit um nachzudenken. Einen lange Pass aus dem Herzen der Abwehr von Florian Hübner setzte er neben das Tor. Doch just, als sie die Bayern-Stars anonymisiert hatten und sich die Frage aufdrängte, wo die alle waren: die Müllers, die Lewandowskis, die Gnabrys, erinnerten die Münchner daran, dass nichts sie so sehr auszeichnet wie ihre Unerbittlichkeit. Im Anschluss an eine Ecke wurde ein Abstaubertor von Thomas Müller auf Geheiß des Videoschiedsrichters annulliert (18.). Danach hatte Unions Torwart Rafal Gikiewicz Glück, dass Robert Lewandowski falsch stand, als er im Fünfmeterraum eine Hereingabe von Alphonso Davies nicht unter Kontrolle bekam (22.). Beim folgenden Duell mit seinem polnischen Landsmann aber hatte Gikiewicz das Nachsehen.

Es fand vom Elfmeterpunkt statt und war einem Unfall geschuldet. Union-Verteidiger Neven Subotic übersah bei einem Befreiungsschlag, dass sich Leon Goretzka in seinem Rücken heranschlich; weil er ihn umtrat, zeigte Referee Bastian Dankert auf den Elfmeterpunkt. Lewandowski verwandelte - und erzielte damit sein 26. Saisontor. Oder das erste seit dem 26. Februar und der folgenden Konvaleszenz wegen eines Anbruchs der Schienbeinkante.

Es war ein Treffer, der die Bayern merklich entspannte. Doch es bedurfte der Halbzeitpause, um das Repertoire der Bayern um die Aggressivität zu erweitern, die an der Alten Försterei gefordert ist, ob mit oder ohne Publikum. Ein abgefälschter Schuss von Leon Goretzka ging knapp am Tor vorbei (49.), ebenso ein Kopfball von Pavard nach einer Ecke (55.).

Unions Trainer Hoffmann versuchte zur 70. Minute, seiner würdevoll kämpfenden, aber zunehmend zermürbten Mannschaft mit Christian Gentner (für Robert Andrich) und Sebastian Andersson (für Ujah) eine zweite Luft zu verschaffen; Bayern-Coach Hansi Flick konterte mit Kingsley Coman für Goretzka. Doch es war eine Ecke, die Pavard selbst herausholte - und dann nach einer Hereingabe von Kimmich per Kopf mustergültig verwandelte. Es war das 50. Tor der Bayern unter Hansi Flick, der am Sonntag zum 16. Mal als Cheftrainer an der Außenlinie stand. Der spät eingewechselte Joshua Mees hatte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit noch eine gute Gelegenheit, die Nationaltorwart Manuel Neuer, in der zweiten Halbzeit völlig unterbeschäftigt, souverän vereitelte.

Es blieb damit auch bei der Niederlage, die für die Unioner bedeutete, dass sie nur noch sieben Punkte vor dem Relegationsplatz stehen. Und die auch vor dem Hintergrund des innerstädtischen Bundesligaduells schmerzhaft war. Sie stehen nun erstmals seit Herbst hinter dem Lokalrivalen Hertha BSC, den sie am kommenden Freitag im Berliner Olympiastadion besuchen müssen. Und der hat seit dem 0:1 vom 10. Spieltag noch einiges gutzumachen.