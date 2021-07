Nagelsmann-Debüt beim FC Bayern:Dämpferle im Schwarzwald

Von Jonas Beckenkamp

Die unwichtigste Nachricht zuerst: Der FC Bayern hat das erste Spiel mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann verloren. Es war kein besonders schlimmer Auftritt, es war aber auch kein Fußballspiel, bei dem man spontan "Champs Elysees" ruft. Das 2:3 (2:2) gegen den 1. FC Köln im Testkick in Villingen-Schwenningen werden selbst die eingefleischtesten Chronisten schnell vergessen haben.

Und damit zur wichtigsten Nachricht: Die Münchner hatten bereits vor der Partie gemeinsam mit den Kölnern eine Kollekte von 100 000 Euro angehäuft, um Opfer der Hochwassser-Katastrophe in Westdeutschland zu unterstützen. "Der FC Bayern will den Menschen helfen, die unverschuldet in so schwere Not geraten sind", erklärte Vorstandsboss Oliver Kahn. "Wir wollen die Betroffenen nicht im Stich lassen", bekräftige Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit.

Die Bayern bieten in Villingen nur eine C-Elf auf

Das so genannte "soziale Gewissen" des Klubs ist also intakt und falls sich jemand Sorgen macht: Ja, die Profimannschaft ist es trotz dieses ersten kleinen Dämpferles im Schwarzwald ziemlich sicher auch. Sie spielte nämlich in Wahrheit gar nicht mit. Es spielte stattdessen: Eine Elf, die mit der Bezeichnung "C-Elf" noch euphorisch beschrieben ist. Mitmachen durften Torben Rhein, Moritz Mosandl oder Armindo Sieb, der am Ende neben Joshua Zirkzee sogar einer Torschützen war.

Aber um Tore ging es diesmal ja nicht in erster Linie, es ging vielmehr ums Reinfühlen und Reinschmecken für Nagelsmann, 33. Der Bayern-Coach amtiert erst seit wenigen Wochen und bisher arbeitet er hauptsächlich mit Fußballern, die ihm fremd sein dürften. Das bayerische Personal besteht derzeit zum großen Teil aus Teenagern und sogenannten "Ergänzungsspielern".

Als Kapitän fungierte in Villingen immerhin Eric Maxim Choupo-Moting, der kürzlich seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Die wirkliche Prominenz im Kader ist eben noch verreist. Und wer wissen will, wohin, braucht nur Instagram aufzumachen. Der eine Teil des FC Bayern macht also Urlaub, aber ein anderer Teil des FC Bayern steckt bereits mitten in der Vorbereitung. Das ist nun die Ausgangslage für Nagelsmann.

"Ein erster Test ist immer interessant", fand er trotzdem, "in Anbetracht des Kaders war das gut." Was er genau gut fand, behielt der Trainer für sich, aber beim Blick auf den Vortrag der Münchner drängte sich der Eindruck auf, dass es eher nicht die Defensive war. Dort agierten mit Omar Richards und 42-Millionen-Mann Dayot Upamecano vergleichsweise ambitionierte Profis. Bei den zwei Kölner Treffern vor der Pause durch Jan Thielmann und Mark Uth wirkten sie reichlich konfus.

Nach der Pause probierte es Nagelsmann dann mit dem Franzosen Tanguy Nianzou, 19, und dem Zwei-Meter-Nachwuchsmann Jamie Lawrence, 18. Mit dem Resultat, dass beide beim Gegentor zum 2:3 (wieder Uth) ebenso nur als Zuschauer fungierten. Ein Schicksal, dass sich die jungen Kerls mit dem erfahrenen Buona Sarr teilten, der weiterhin kein Stammelf-Kandidat sein dürfte.

"Grundsätzlich wollen wir beim FC Bayern immer gewinnen, das gilt auch für die Testspiele", bemerkte Nagelsmann, der viele Kommandos gab und reichlich Notizen in sein Taktikbuch kritzelte. "Es war unterhaltsam, deswegen können wir auch etwas Positives mitnehmen." Nicht ganz so erbaulich gestaltet sich allerdings die Verfügbarkeit des Personals. Der Spanier Marc Roca, der sich schon im Vorfeld einen Außenbandriss zugezogen hatte, fehlt nun mehrere Wochen. Dazu sind nun auch die Bayern-Bubis Christopher Scott und Taylor Booth (beide muskuläre Probleme) angeschlagen.

Am 26. Juli kommen die meisten Nationalspieler aus dem Urlaub

Den entstandenen Engpass für die weitere Vorbereitung sprach Nagelsmann offen an: "Der Kader ist momentan eh nicht so groß, jetzt haben wir auch noch drei Verletzte dazubekommen." So ganz glücklich wirkte er dabei nicht. Gut möglich, dass die Münchner nun also doch noch etwas Stellenausbau betreiben und sich auf dem Transfermarkt umschauen. "Wir sind täglich im Austausch und sondieren den Markt, was geht und was nicht geht", sagte Nagelsmann über seine neue Zusammenarbeit mit Hasan Salihamidzic.

"Dieser Kader wird auch die restlichen Testspiele bestreiten", so der Coach, "danach kommen die Nationalspieler hinzu - wir haben dann wenig Zeit, aber das werden wir alles hinkriegen." Davon ist bis zum Ligastart am 13. August gegen Gladbach auszugehen, auch wenn die meisten Etablierten nach ihrem Sommerurlaub erst am 26. Juli zurückerwartet werden. Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller haben sogar bis 31. Juli Sonderurlaub. Das ist für sie persönlich eine sehr gute Nachricht - für Nagelsmann nicht unbedingt.