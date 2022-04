Kommentar von Christof Kneer

Karl-Heinz Rummenigge hat in dieser Woche in paar interessante Sachen gesagt. So meinte er zum Beispiel, dass die Unruhe beim FC Bayern ein großes Problem sei; außerdem erteilte er den "grundsätzlichen Ratschlag", dass sich "jeder im Verein auf seine Kompetenzen beschränken" solle. "Dinge wie Vertragsverlängerungen" seien Angelegenheiten des Vorstands und Aufsichtsrats.