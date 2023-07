Von Jonas Beckenkamp

Als der FC Bayern München vor drei Wochen einen seiner Zugänge für die kommende Saison präsentierte, schien alles zu passen. "Servus, i bin's, da Rapha", sprach Raphael Guerreiro krachledern in einem Video. Zur Begrüßung gab es für den Portugiesen, der in Frankreich aufwuchs, ein Brotzeitbrettl und ein alkoholfreies Weißbier. Doch wenige Tage nach dem Debüt des Linksverteidigers in einem Testspiel am Tegernsee haben sich in die Euphorie des Anfangs Gemeinheiten des Alltags gemischt.

Ein im Training erlittener Muskelbündelriss verhindert Guerreiros weitere Integration, die Rede ist von bis zu sechs Wochen Pause. Damit verpasst der 29-Jährige nicht nur die anstehende Asienreise des Klubs, sondern wohl auch die ersten Bundesligaspiele gegen Werder Bremen, den FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach.

Guerreiro soll beim FC Bayern Alphonso Davies Druck machen - aber jetzt ist er verletzt

Guerreiro, den Trainer Thomas Tuchel als "Wunschspieler" und Konkurrent für Alphonso Davies auf der Außenbahn eingeplant hat, ist einer von drei bayerischen Profis, die an diesem Montag nicht mit nach Tokio fliegen: Neben dem Ex-Dortmunder fehlen auch Thomas Müller ("gewisse Hüftprobleme", wie Klubboss Jan-Christian Dreesen kürzlich meinte) und Manuel Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch weiter versucht, wieder Manuel Neuer zu werden.

Der Torwart soll nach der Asientour der Münchner (bis 3. August) Schritt für Schritt ins Teamtraining zurückkehren, doch auch seine Genesung zieht sich. Mit welcher Nummer eins die Bayern die Saison beginnen, ist damit weiterhin unklar. Zuletzt hielten sich sogar zarte Gerüchte, wonach Sevillas marokkanischer Nationalkeeper Yassine Bounou, genannt "Bono", 32, eine Option als Ersatz wäre. Er käme eventuell auch als langfristiger Neuer-Vertreter in Frage, denn mit Alexander Nübel (zum VfB Stuttgart) und Yann Sommer (zu Inter Mailand?) stehen zwei weitere Torhüter vor dem Abschied.

Klar ist derweil das Vorhaben der Münchner auf ihrer Asientournee: Man möchte sich den Fans in Fernost zeigen, damit auch dort alle erfahren, was auf so ein bayerisches Brotzeitbrettl gehört. In der PR-Sprache klingt das natürlich anders: Im Rahmen zweier "Audi Football Summits" bestreiten die Bayern insgesamt drei Testspiele.

In Japans Nationalstadion treffen die Münchner am Mittwoch (12.30 Uhr) auf Manchester City und am Samstag (12 Uhr) auf Kawasaki Frontale. Am 2. August (13.30 Uhr) steht schließlich das Duell mit dem FC Liverpool an; der Premier-League-Klub, von Jürgen Klopp trainiert, befindet sich auch auf PR-Reise.