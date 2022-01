FC Bayern in der NS-Zeit

Gregor Hofmann hat die Geschichte des FC Bayern in der NS-Zeit erforscht. Muss sie nun umgeschrieben werden? Ein Gespräch über den Ruf des Rekordmeisters als vermeintlicher "Judenklub" und Nationalsozialisten in der Vereinsführung.

Von Sebastian Fischer

Im März 2018 hat Gregor Hofmann für das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) und im Auftrag des FC Bayern begonnen, die Geschichte des Rekordmeisters in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erforschen. Er recherchierte in rund 60 Archiven im In- und Ausland. Seit vergangener Woche liegen die Ergebnisse vor.