Mit dem zehnten Meistertitel in Serie könnte der FC Bayern einer durchwachsenen Saison noch ein emotionales Finale bescheren -eine Würdigung der erfolgreichsten Vereinsdekade.

Von Christof Kneer, Andreas Liebmann und Philipp Selldorf

Mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund kann der FC Bayern am Samstag deutscher Meister werden. Es ist eine gute und gleichzeitig auch die letzte Gelegenheit, der aktuellen Saison noch etwas Emotionen zu abzugewinnen - es wäre die geschichtsträchtige zehnte Meisterschaft hintereinander, und dann auch noch gegen den alten Rivalen, vor heimischem Publikum! Damit wäre wenigstens jener Titel gesichert, den der ehemalige Klubchef Karl-Heinz Rummenigge immer das "Brot-und-Butter-Geschäft" nannte. Zwar darf es in München gerne etwas mehr sein, dennoch verdienen zehn deutsche Meistertitel am Stück eine offene und ehrliche Würdigung, sogar von der SZ. Eine Chronologie.