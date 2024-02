FC Bayern:Manuel Neuer setzt weiterhin aus

Der Einsatz von Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen scheint weiter offen. Der Schlussmann konnte am Mittwoch wie schon tags zuvor nicht am Training des Fußball-Rekordmeisters teilnehmen. Wie die Bayern mitteilten, musste der Kapitän wegen "leichter Knieprobleme" pausieren. Eine Prognose, ob der Torwart für die Partie in Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr) fit wird, gab es nicht.