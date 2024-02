Thomas Tuchel hatte ein paar gute Nachrichten, als er am Freitagmittag über die Personalsituation vor dem Spitzenspiel in Leverkusen an diesem Samstag (18.30 Uhr) sprach: Joshua Kimmich und Dayot Upamecano haben ihre Verletzungen auskuriert, Min-jae Kim ist vom Asien-Cup zurückgekehrt. Und doch wird der Trainer des FC Bayern womöglich bis eineinhalb Stunden vor Anpfiff nicht wissen, wie seine Startelf für das bislang wichtigste Spiel der Saison aussieht.