FC Bayern in Leverkusen:Zwei Elfmeter für die Chronik der Saison

FC Bayern in Leverkusen

Zweimal am Bildschirm: Schiedsrichter Tobias Stieler in Leverkusen.

Nach zwei mithilfe des Video-Assistenten verhängten Strafstößen verliert der FC Bayern mit 1:2 und fällt vor dem Spitzenspiel in zwei Wochen hinter Tabellenführer Borussia Dortmund zurück. Das Fazit: "Wir müssen uns einige Fragen stellen."

Von Sebastian Fischer

Amine Adli hatte bislang noch keinen besonders prominenten Platz in der Chronik dieser Bundesligasaison, aber das hat sich am Sonntagabend geändert. Zwei Tore hatte er in 16 Spielen für Bayer Leverkusen erzielt, Stammspieler war er nicht. Im Duell gegen den FC Bayern übernahm der Franzose dann allerdings eine ziemlich einzigartige Hauptrolle.