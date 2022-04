Kommentar von Philipp Selldorf

An einem Abend wie diesem gibt es für Bayern-Fans keinen Trost. Vom FC Villarreal aus der Champions League vertrieben zu werden, das ist schockierend und eine Erfahrung am Rande der Demütigung. Der amtierende Hohepriester des FC Ruhmreich hat dennoch versucht, den verletzten Stolz der Gemeinde zu kurieren, indem er ihr eine versöhnliche Vision aufzeigte. Man habe "eine große Möglichkeit, jetzt Deutscher Meister zu werden", verkündete Oliver Kahn, und zwar "zum zehnten Mal in Folge - das hat noch keine Mannschaft in Europa geschafft!"